После того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, Кейт Миддлтон неожиданно решила выйти из тени и с невиданным ранее энтузиазмом стала посещать благотворительные мероприятия. Последние несколько месяцев герцогиня Кембриджская появляется на публике чуть ли не каждый день.
Собравшиеся на встрече обратили внимание на то, что Кейт Миддлтон выглядела уставшей. Даже яркий макияж не смог замаскировать следы переутомления — темные круги под глазами не скрыл и плотный слой консилера. Более того, для мероприятия Кэтрин выбрала синее платье, которое только подчеркнуло бледный оттенок кожи.
Кстати, в лондонскую школу герцогиня прибыла в голубом пальто Sportmax, которое уже надевала в 2015 году, когда носила под сердцем принцессу Шарлотту.
Напомним, что третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится всего через три месяца. По утверждениям инсайдеров, малыш должен появиться на свет в апреле этого года.