36-летнюю Кейт Миддлтон неоднократно критиковали за то, что она недобросовестно исполняет королевские обязанности. Однако в последнее время поклонники совсем не узнают герцогиню Кембриджскую — она не пропускает ни одного мероприятия, несмотря на усталость из-за третьей беременности.

1 2 3 ... 15 23 января Кейт Миддлтон посетила начальную школу в Лондоне

После того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, Кейт Миддлтон неожиданно решила выйти из тени и с невиданным ранее энтузиазмом стала посещать благотворительные мероприятия. Последние несколько месяцев герцогиня Кембриджская появляется на публике чуть ли не каждый день.

23 января супруга принца Уильяма побывала в начальной школе Roe Green в Лондоне. Во время официального визита герцогиня Кэтрин пообщалась с учениками и их преподавателями. Кроме того, будущая многодетная мать прочитала короткую лекцию о проблемах психического здоровья. 23 января супруга принца Уильяма побывала в начальной школе Roe Green в Лондоне. Во время официального визита герцогиня Кэтрин пообщалась с учениками и их преподавателями. Кроме того, будущая многодетная мать прочитала короткую лекцию о проблемах психического здоровья.

Собравшиеся на встрече обратили внимание на то, что Кейт Миддлтон выглядела уставшей. Даже яркий макияж не смог замаскировать следы переутомления — темные круги под глазами не скрыл и плотный слой консилера. Более того, для мероприятия Кэтрин выбрала синее платье, которое только подчеркнуло бледный оттенок кожи.



Кстати, в лондонскую школу герцогиня прибыла в голубом пальто Sportmax, которое уже надевала в 2015 году, когда носила под сердцем принцессу Шарлотту.



Напомним, что третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится всего через три месяца. По утверждениям инсайдеров, малыш должен появиться на свет в апреле этого года.