Актер Александр Петров стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». Исполнитель главных ролей в фильмах «Гоголь» и «Лед» ответил на вопросы пользователей социальной сети Одноклассники. Александр рассказал о том, как попал в фильм «Лед», какие роли хотел бы сыграть и о своем авторском спектакле.

О личной примете

У меня по жизни так: если я начинаю заболевать, это очень хороший знак. Например, в первый раз в ГИТИС приехал я с температурой чуть не 39, и для меня это был хороший знак. На права сдавал с температурой 38. Приехал на Байкал с температурой 38, и она просто не снижалась. Как ни странно, когда у тебя температура, появляется какая-то легкость во всем, которая очень много дала персонажу.

О роли мечты

Есть такой персонаж из мультика «Моана», такой большой, с татуировками, вот можно такого. Можно даже с помощью компьютерной графики. Хочется чего-то совершенно необычного. На самом деле есть одна история, которую очень хотелось бы воплотить в жизнь: может быть, когда-нибудь удастся сыграть Джокера. Именно Джокера.

О проекте #Зановородиться

Я, конечно, волнуюсь. И говорю себе: «Ты погоди, сейчас всё пройдет, и будет спокойный этап. И долго сможешь существовать, процесс переживаний в себе не возобновляя». Но проходит «Крокус», начинается что-то еще, и так раз за разом. В #Зановородиться очень много импровизаций, и забыть текст там фактически невозможно.

Как пришла идея написать книгу

Да всё просто. Когда люди начали подходить на улице и спрашивать, где можно прочитать все мои стихи. Или вот стихи из #Зановородиться. Многие из них не опубликованы. И люди начали их переписывать из видео в каком-то своем виде. И, когда меня спрашивали, я говорил: «Мне 27 лет, какая книга? Ну, может, когда «дцать» будет. А пока рано об этом говорить». Но каждый раз я ловил себя на мысли, что внутри есть ощущение, что вроде как и хочется это сделать. А потом в какой-то момент понял, что это будет просто удобнее. Это будет хорошим сувениром и бонусом к спектаклю #Зановородиться, поэтому сделал такую штуку. К этому нельзя относиться как к большому литературному произведению.





