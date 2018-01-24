В декабре стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать сборную России до Олимпийских игр-2018. Тем не менее спортсменам с чистыми допинг-пробами разрешили выступить в Южной Корее. Правда, лишь под нейтральным флагом.
Недавно выяснилось, что не все желающие защитить честь России на Играх получили приглашение от Международного олимпийского комитета. На днях стали известны имена некоторых спортсменов, не включенных в список потенциальных участников Олимпийских игр. В Пхенчан не поедут шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, бронзовый призер Игр в Сочи-2014, биатлонист Антон Шипулин, двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты сборной России Валерий Ничушкин и Михаил Науменков.
Журналисты портала Sports.ru связались с Татьяной Тарасовой, чтобы услышать ее мнение по поводу безосновательного решения МОК. «Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно. Просто хочется только матом выражаться. Чиновники комитета обезглавили всю сборную, не только сборную по биатлону или по фигурному катанию», — эмоционально высказалась Татьяна Анатольевна.
По словам заслуженного мастера спорта СССР, она не видит никакого другого выхода, кроме как на месте спортсменов надеть знаменитую русскую форму образца Сочи, и выйти в ней на церемонию открытия Игр. «Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать — Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться?» — задалась вопросом Тарасова.
Окончательный список спортсменов, которые могут поехать в Южную Корею, сформируется к концу января.
права! не пойму откуда ранее оптимизм был когда соглашались на серую форму и предать флаг и гимн! неужели не ясно было что в конечном итоге не пустят самых сильных?! в суд на них подать и послать лесом! вот и все
Покланяются, никуда не денутся. Вера Бирюкова, завоевавшая «золото», получила Орден дружбы 4-й степени. Кроме того, ей вручат автомобиль BMW X6 и 7 млн рублей (4 млн от федерального правительства и 3 млн от региона).
Илья Кочергин из Москвы стал победителем международной олимпиады по физике, обойдя соперников из 90 стран. 9 августа 2016. Получил от страны - НИЧЕГО.
ехать не нужно всем
Мир катится к своему концу,скоро миром будут править роботы ,а люди будут их рабами, если уже гражданство роботы получают то о чем говорить. Хотелось не играет по правилам всего мира тот становится изгоем и врагом.И ктому же беда в том что одна страна хочет править всем миром, а не выходит потому что есть такие которые посылают лесом.
Причем в Омске до сих пор нищим горожанам метро доделать не могут, дороги разбиты, не освещено ничего, грязь, поликлиники раздолбаны, а 3 млн рублей от Омска Бирюковой легко выделили! И это только один спортсмен из сотен. Если странам дорого, они легко отказываюся от олимпиад, евровидений и прочего..
она не видит никакого другого выхода, кроме как на месте спортсменов надеть знаменитую русскую форму образца Сочи, и выйти в ней на церемонию открытия Игр. «Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать — Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться?»Вот абсолютно верно Тарасова сказала, так и надо сделать, а не унижаться и подачки принимать. Правильно сказал Устюгов- на Олимпиаде свет клином не сошелся.
Ой да так им и надо, если честно. Раз пошли на такое унижение- участвовать в хрен пойми каком статусе, без флага без Родины, им кость бросили, а они подобрали, то ловите и дальше. Лошпеки и предатели. Потом еще засуживать будут, 100%, но для наших "этожеразвчетырегода". Кадырову уважение за его:" Ни один спортсмен из Чечни на олимпиаду не поедет"
Покланяются, никуда не денутся. Вера Бирюкова, завоевавшая «золото», получила Орден дружбы 4-й степени. Кроме того, ей вручат автомобиль BMW X6 и 7 млн рублей (4 млн от федерального правительства и 3 млн от региона). Илья Кочергин из Москвы стал победителем международной олимпиады по физике, обойдя соперников из 90 стран. 9 августа 2016. Получил от страны - НИЧЕГО.
Спортсмены и тренеры могут ругаться, сколько угодно. Их понять можно. Но почему-то никто - ни чиновники, ни спортсмены, факт допинга не отрицают. Приводят разные доводы, а у вас, а почему сейчас, а как так, это наезд, но про сам допинг молчат.
Ой да так им и надо, если честно. Раз пошли на такое унижение- участвовать в хрен пойми каком статусе, без флага без Родины, им кость бросили, а они подобрали, то ловите и дальше. Лошпеки и предатели. Потом еще засуживать будут, 100%, но для наших "этожеразвчетырегода". Кадырову уважение за его:" Ни один спортсмен из Чечни на олимпиаду не поедет"