На днях мировые СМИ взорвала новость о том, что МОК не допускает многих российских спортсменов, никак не связанных с допинговым расследованием, до Игр в Пхенчхане. Татьяна Тарасова одной из первых прокомментировала эту ситуацию.

1 2 3 ... 14 Татьяна Тарасова прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг поездки российских спортсменов на Олимпиаду

В декабре стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать сборную России до Олимпийских игр-2018. Тем не менее спортсменам с чистыми допинг-пробами разрешили выступить в Южной Корее. Правда, лишь под нейтральным флагом.



Недавно выяснилось, что не все желающие защитить честь России на Играх получили приглашение от Международного олимпийского комитета. На днях стали известны имена некоторых спортсменов, не включенных в список потенциальных участников Олимпийских игр. В Пхенчан не поедут шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, бронзовый призер Игр в Сочи-2014, биатлонист Антон Шипулин, двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты сборной России Валерий Ничушкин и Михаил Науменков.



Журналисты портала Sports.ru связались с Татьяной Тарасовой, чтобы услышать ее мнение по поводу безосновательного решения МОК. «Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно. Просто хочется только матом выражаться. Чиновники комитета обезглавили всю сборную, не только сборную по биатлону или по фигурному катанию», — эмоционально высказалась Татьяна Анатольевна.

«Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе. Они просто убивают людей, а не за чистоту спорта борются. Жаль, но получилось так, что у нас и форма серая, и дни серые. Вы знаете, я из дома не выхожу, с утра плачу. Я лично будто удар сегодня получила», — добавила Тарасова. «Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе. Они просто убивают людей, а не за чистоту спорта борются. Жаль, но получилось так, что у нас и форма серая, и дни серые. Вы знаете, я из дома не выхожу, с утра плачу. Я лично будто удар сегодня получила», — добавила Тарасова.

По словам заслуженного мастера спорта СССР, она не видит никакого другого выхода, кроме как на месте спортсменов надеть знаменитую русскую форму образца Сочи, и выйти в ней на церемонию открытия Игр. «Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать — Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться?» — задалась вопросом Тарасова.



Окончательный список спортсменов, которые могут поехать в Южную Корею, сформируется к концу января.