За один день до официальной премьеры слушатели Love Radio смогут первыми насладиться новой песней «Ночь», автором слов и музыки которой стала сама певица. В эфире утреннего шоу «Красавцы» Нюша поделится историей создания нового трека и своими эмоциями.
Помимо этого постоянная участница Big Love Show расскажет Красавцам в эфире утреннего шоу о предстоящем выступлении на главном празднике Love Radio. Не пропустите, будет интересно!
Нюша представит новую песню на Love Radio
За один день до официальной премьеры слушатели Love Radio смогут первыми насладиться новой песней «Ночь», автором слов и музыки которой стала сама певица. В эфире утреннего шоу «Красавцы» Нюша поделится историей создания нового трека и своими эмоциями.
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