26 января 2018 года в 8.10 утра певица Нюша представит свой новый трек эксклюзивно в эфире Love Radio! Не пропустите будущий хит.



1 2 Певица Нюша и Красавцы Love Radio

За один день до официальной премьеры слушатели Love Radio смогут первыми насладиться новой песней «Ночь», автором слов и музыки которой стала сама певица. В эфире утреннего шоу «Красавцы» Нюша поделится историей создания нового трека и своими эмоциями.



Помимо этого постоянная участница Big Love Show расскажет Красавцам в эфире утреннего шоу о предстоящем выступлении на главном празднике Love Radio. Не пропустите, будет интересно!