25.01.2018
26 января 2018 года в 8.10 утра певица Нюша представит свой новый трек эксклюзивно в эфире Love Radio! Не пропустите будущий хит.
  • Певица Нюша и Красавцы Love Radio
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    Певица Нюша и Красавцы Love Radio

За один день до официальной премьеры слушатели Love Radio смогут первыми насладиться новой песней «Ночь», автором слов и музыки которой стала сама певица. В эфире утреннего шоу «Красавцы» Нюша поделится историей создания нового трека и своими эмоциями.

Помимо этого постоянная участница Big Love Show расскажет Красавцам в эфире утреннего шоу о предстоящем выступлении на главном празднике Love Radio. Не пропустите, будет интересно! 

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