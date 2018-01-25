В ноябре прошлого года общественность в СМИ то и дело стали появляться статьи о разладе в казавшейся идеальной семье Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой. Слухи подогревала и сама супруга актера. В свежем интервью звезда сериала «СашаТаня» подтвердил развод с женой. «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я — сторонник семейных ценностей, но не сложилось», — рассказал Андрей.
25 января Диана Очилова отреагировала на слова бывшего мужа и поделилась своей версий событий. «Говорят «обычная ситуация «ценности бла бла», ну и там по мелочи. Как скажите! Репутация, ну как же! А может лучше молчать, кажись так будет лучше. Это совет, а, может кто ближе сейчас, даст лучше совет, как ее там зовут, вспомнила «Работа», — написала девушка в Инстаграме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru). А как вы считаете, на чьей стороне правда?
Экс-супруга Андрея Гайдуляна эмоционально отреагировала на его интервью о разводе
В ноябре прошлого года общественность в СМИ то и дело стали появляться статьи о разладе в казавшейся идеальной семье Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой. Слухи подогревала и сама супруга актера. В свежем интервью звезда сериала «СашаТаня» подтвердил развод с женой. «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я — сторонник семейных ценностей, но не сложилось», — рассказал Андрей.
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Столько ошибок в тексте, теперь понимаю Гайдуляна
И эти решилм трусами перед нами помахать...