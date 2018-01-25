На днях 33-летний Андрей Гайдулян объяснил, почему развелся с женой. По его словам, они с 26-летней Дианой Очиловой разошлись по обоюдному согласию и ни о какой измене с его стороны речь не шла. Однако бывшая супруга актера имеет свое мнение на этот счет.

1 2 3 ... 14 Диана Очилова дала ответ на комментарий Александра Гайдуляна о их расставании

В ноябре прошлого года общественность в СМИ то и дело стали появляться статьи о разладе в казавшейся идеальной семье Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой. Слухи подогревала и сама супруга актера. В свежем интервью звезда сериала «СашаТаня» подтвердил развод с женой. «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я — сторонник семейных ценностей, но не сложилось», — рассказал Андрей.



25 января Диана Очилова отреагировала на слова бывшего мужа и поделилась своей версий событий. «Говорят «обычная ситуация «ценности бла бла», ну и там по мелочи. Как скажите! Репутация, ну как же! А может лучше молчать, кажись так будет лучше. Это совет, а, может кто ближе сейчас, даст лучше совет, как ее там зовут, вспомнила «Работа», — написала девушка в Инстаграме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru). А как вы считаете, на чьей стороне правда?