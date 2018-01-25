26-летний Никита Пресняков часто высказывает свое мнение относительно тех или иных представителей шоу-бизнеса. На днях певец опубликовал в Инстаграме ироничное видео, выразив тем самым то, что он думает о популярности 18-летней Дианы Шурыгиной.

1 2 3 ... 15 Никита Пресняков опубликовал в Инстаграме ироничное видео о Диане Шурыгиной

Никита Пресняков нередко публично рассуждает о звездах и критикует своих коллег. На днях артист решил продемонстрировать подписчикам в Инстаграме то, как он относится к популярности Дианы Шурыгиной. Певец выложил в соцсеть забавное видео о девушке. В ролике Пресняков переключает каналы телевизора, но на каждом из них идет передача о Шурыгиной. Потом Никита заходит в интернет, но там пользователи Сети обсуждают лишь Диану. В результате знаменитости надоедает отсутствие другой информации, и он «покидает» планету. Фолловеры музыканта, посмотрев ролик, разделились во мнениях. Многие поклонники оценили чувство юмора Преснякова.

«Красавчик! Четко», «Просто все мои эмоции на эту тему описали!», «Видео огонь», «Очень смешно!» — прокомментировали ролик музыканта интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). «Красавчик! Четко», «Просто все мои эмоции на эту тему описали!», «Видео огонь», «Очень смешно!» — прокомментировали ролик музыканта интернет-пользователи

Тем не менее среди подписчиков нашлись и те, кто раскритиковал Никиту за то, что он лишний раз пропиарил Диану. Некоторые фолловеры же ополчились на Преснякова, отметив, что Шурыгина и так пережила непростую ситуацию и регулярно подвергается нападкам со стороны злопыхателей. А что думаете вы о видео Никиты Преснякова?