18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента. За полтора месяца до дня икс с дистанции сошли три кандидата, в том числе и Катя Гордон. 37-летняя правозащитница аргументировала свое решение.





25 января Катя Гордон написала в Инстаграме, что готова сделать сенсационное заявление. «Я прошу всех коллег уделить мне внимание, поскольку это, вероятно, самое смелое и честное высказывание, которое они услышат за эти выборы», — сообщила она на своей странице (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Спустя несколько часов кандидат в президенты Российской Федерации сообщила журналистам, собравшимся на пресс-конференции, что прекращает участие в предвыборной гонке. Причиной данного решения стало нежелание известной правозащитницы участвовать «в этом фарсе».

По словам Екатерины, итоги выборов ей уже известны, и она не намерена продолжать тратить свои силы впустую. По словам Екатерины, итоги выборов ей уже известны, и она не намерена продолжать тратить свои силы впустую.

Впрочем, из политики Гордон уходить не намерена. На той же пресс-конференции она сообщила о создании Конституционно-Демократической партии России, главной задачей которой, как и прописано в статье 3, является возвращение власти народу.