25 января Катя Гордон написала в Инстаграме, что готова сделать сенсационное заявление. «Я прошу всех коллег уделить мне внимание, поскольку это, вероятно, самое смелое и честное высказывание, которое они услышат за эти выборы», — сообщила она на своей странице (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Спустя несколько часов кандидат в президенты Российской Федерации сообщила журналистам, собравшимся на пресс-конференции, что прекращает участие в предвыборной гонке. Причиной данного решения стало нежелание известной правозащитницы участвовать «в этом фарсе».
Впрочем, из политики Гордон уходить не намерена. На той же пресс-конференции она сообщила о создании Конституционно-Демократической партии России, главной задачей которой, как и прописано в статье 3, является возвращение власти народу.
Ой, смешная какая. Можно подумать, итоги выборов не были ей известны еще до того, как она вступила в "этот фарс".
Ой, смешная какая. Можно подумать, итоги выборов не были ей известны еще до того, как она вступила в "этот фарс".
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неприятная особа! корчит из себя правдолюбку и защитницу всех обиженных. на самом деле производит впечатление расчетливой и продуманной. вечно пиарится на каких-то двусмысленных историях. насчет президентства, вот с ее стороны точно был фарс. кто бы за нее проголосовал?! ну смешно, чес слово!
Да не утвердил ее кандидатуру ЦИк
а то есть до этого она надеялась на победу??))))))))))))))))))))))))))
Ой, смешная какая. Можно подумать, итоги выборов не были ей известны еще до того, как она вступила в "этот фарс".
Да не утвердил ее кандидатуру ЦИк
самой то не смешно такую чушь нести...
Интересно, утвердили ли кандидатуру Берковой))))))))))))))))
Слушайте, ну это смешно. Кто она, что она вообще такое - я её запомнила только исключительно по скандальным новостям сколько-то там лет назад - то она беременная на парковке с мужем дралась, то он её дома лупасил. Что она вообще может дать стране, короче крыша видимо съехала у дамочки.
А насчёт результатов выборов - и так понятно все - кто останется у власти ;) но на сегодняшний день может оно и к лучшему.