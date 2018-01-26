Перед «Оскаром» журнал Vanity Fair подводит итоги года в специальном проекте: на обложке февральского номера всегда позируют самые обсуждаемые представители шоу-бизнеса. На этот раз в фотосессии Энни Лейбовиц приняли участие Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс и другие звезды. Самые внимательные пользователи Сети разглядели на снимках то, что не увидели сотрудники издания. Так, на обложке обнаружили лишнюю ногу у Риз, а на другом фото — третью руку у Опры.
Кадры с бросающейся в глаза ретушью произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Интернет-пользователи были поражены, что номер ушел в печать с такими фотоляпами. Многие стали шутить, что Уинфри и Уизерспун успевают заниматься несколькими проектами одновременно именно потому, что обладают лишними конечностями. А у Опры и вовсе появилось «ценное преимущество» для будущей борьбы за пост президента, если она все-таки решит баллотироваться.
Уизерспун прокомментировала прокол журнала, иронично выразив надежду, что поклонники будут любить ее даже с тремя ногами. Уинфри тоже не стала молчать и ответила своей коллеге, что принимает ее такой, какая она есть.
Три руки и три ноги: пользователи Сети в шоке от топорной ретуши новой фотосессии звезд
Перед «Оскаром» журнал Vanity Fair подводит итоги года в специальном проекте: на обложке февральского номера всегда позируют самые обсуждаемые представители шоу-бизнеса. На этот раз в фотосессии Энни Лейбовиц приняли участие Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс и другие звезды. Самые внимательные пользователи Сети разглядели на снимках то, что не увидели сотрудники издания. Так, на обложке обнаружили лишнюю ногу у Риз, а на другом фото — третью руку у Опры.
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повеселили)))
Приколистки они обе))) ОБОЖАЮ ЧТО ОДНУ ЧТО ДРУГУЮ.