На прошедшей неделе мы узнали, почему Эвелина Бледанс считает, что утро добрым не бывает, как часто Анна Хилькевич разговаривает с розовыми пони и белыми единорогами, а заодно выяснили, какие уловки применяют Владимир Пресняков и Игорь Николаев, чтобы их дети не начали баловаться.

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



Пока одни селебы тосковали по зиме, другие нежились под теплым солнышком, вызывая запись у своих подписчиков, а третьи пытались адаптироваться к холоду, две Анны — Семенович и Седокова — отправились на поиски мужчины своей мечты.