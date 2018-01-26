59-летняя Мадонна умеет и любит эпатировать публику. На днях певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует без одежды, прикрывшись сумкой. Однако изумленные фолловеры не оценили смелый кадр.

Почти 11 миллионов подписчиков Инстаграма Мадонны привыкли к тому, что она часто публикует провокационные фото. Однако каждый раз певица находит, чем удивить искушенных поклонников. На днях знаменитость выложила в соцсеть очередной откровенный кадр. Многие интернет-пользователи раскритиковали Мадонну, посчитав, что такой неприглядный снимок не следовало показывать общественности.

«Я не понимаю, зачем вы это сделали», «Это слишком», «Кажется, кто-то сходит с ума», «Она выглядит жалко», «Зачем? Это же некрасиво», — прокомментировали кадр шокированные фолловеры. «Я не понимаю, зачем вы это сделали», «Это слишком», «Кажется, кто-то сходит с ума», «Она выглядит жалко», «Зачем? Это же некрасиво», — прокомментировали кадр шокированные фолловеры.

Некоторые пользователи Сети добавили, что Мадонна уже не в том возрасте, чтобы оголяться, и попросили ее больше не публиковать подобные фото. Злопыхатели уверены, что это негативно отражается на имидже артистки. Впрочем, среди подписчиков все же нашлись и те, кому понравился снимок. Эти невозмутимые люди заявили, что Мадонна не должна меняться только потому, что ей больше 50 лет. А что думаете вы об экстравагантном селфи звезды?