Почти 11 миллионов подписчиков Инстаграма Мадонны привыкли к тому, что она часто публикует провокационные фото. Однако каждый раз певица находит, чем удивить искушенных поклонников. На днях знаменитость выложила в соцсеть очередной откровенный кадр. Многие интернет-пользователи раскритиковали Мадонну, посчитав, что такой неприглядный снимок не следовало показывать общественности.
Некоторые пользователи Сети добавили, что Мадонна уже не в том возрасте, чтобы оголяться, и попросили ее больше не публиковать подобные фото. Злопыхатели уверены, что это негативно отражается на имидже артистки. Впрочем, среди подписчиков все же нашлись и те, кому понравился снимок. Эти невозмутимые люди заявили, что Мадонна не должна меняться только потому, что ей больше 50 лет. А что думаете вы об экстравагантном селфи звезды?
Чего еще ждать от сатанистки
Ух...ну что тут скажешь... Фото без одежды с сумкой ЯВНО ПЕРЕБОР. Зачем сознательно из себя подростка переростка делать не понимаю. Ведь умеет она быть стильной. Я считаю эти фото вообще, если захотелось покуралесить, сколько хочешь можно делать, но только для себя. Поприкалываться и нафиг стереть.