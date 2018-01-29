Бейонсе привыкла к тому, что многомиллионная армия поклонников ее боготворит, муж-продюсер носит на руках, а каждая новая песня становится суперхитом. Кажется, что у поп-дивы нет никаких недостатков, а с ними и комплексов, проблем и переживаний. Однако репутация артистки отнюдь не столь безупречна, как кажется. Ее двойственная натура неоднократно становилась предметом обсуждений в прессе. В этом материале Woman.ru пытается понять, какая же миссис Картер на самом деле.

1 2 3 ... 33 Репутация Бейонсе вовсе не так идеальна, как ей самой бы хотелось

36-летней Бейонсе уже давно не нужно подтверждать свой статус королевы поп-сцены: ее альбомы продаются миллионными тиражами, а билеты на концерты раскупаются за считанные часы! Удалась у певицы и личная жизнь: почти 10 лет они с рэпером и музыкальным продюсером Джеем Зи демонстрируют публике семейную идиллию и демонстративно пропускают мимо ушей многочисленные слухи об изменах и непрекращающихся кризисах в браке. Пока пресса разводит супругов, они наслаждаются обществом друг друга в заповедных уголках мира, на лучших пляжах, островах и в прочих местах, вход куда простым смертным запрещен.



Счастью, благополучию и внутренней гармонии суперпопулярной артистки можно только позавидовать. Что и делают многие ее фанаты и коллеги. Но так ли на самом деле все прекрасно в царстве самопровозглашенной Королевы Би?



Источники из окружения Бейонсе уже давно твердят о том, что она далеко не так добра и мила, как кажется. Артистку неоднократно обвиняли в заносчивом поведении и во лжи. Вполне возможно, что небезосновательно. За годы карьеры она создала образ эдакой Мисс Совершенство — абсолютную противоположность того, что говорят о ней инсайдеры. Сопоставив все факты из насыщенной биографии знаменитости, мы готовы вам рассказать о том, как ей удается вести «двойную» жизнь и всегда выходить сухой из воды.

Дива с пеленок

То, что старшая дочь парикмахера из Техаса Тины Ноулз и менеджера по продажам принтеров Мэтью Ноулза станет звездой, было понятно чуть ли не с ее рождения. Бейонсе с юных лет была очень музыкальной и обожала танцевать. Родители всячески поддерживали ее стремления и воспитывали как настоящую принцессу, перед которой все должны преклоняться.



В восьмилетнем возрасте Би прошла кастинг в герлз-бенд, что и стало символичным стартом будущей суперизвестной карьеры. В 1996 году образовалась девичья поп-группа Destiny's Child, и в солистки сразу же выбилась Бейонсе, которой на тот момент было всего 15 лет.

Девушка привыкла быть в центре внимания и делала все, чтобы выигрышнее смотреться на фоне своих коллег и подруг детства — Келли Роуленд и ЛаТавии Роберсон. Девушка привыкла быть в центре внимания и делала все, чтобы выигрышнее смотреться на фоне своих коллег и подруг детства — Келли Роуленд и ЛаТавии Роберсон.

До поры до времени Келли и ЛаТавия терпели колкие высказывания Бейонсе в свой адрес. Солистка коллектива то и дело выставляла девушек не в лучшем свете в интервью. Так, Би могла запросто заявить, что в группе умеет петь и красиво двигаться только она. Один случай фанаты артистки до сих пор ей припоминают: во время одного из видеорепортажей Роуленд назвала себя «второй солисткой», чем ужасно взбесила Ноулз. Свое недовольство будущая поп-дива продемонстрировала красноречивой мимикой и явным посылом, что в коллективе может быть только одна звезда — и это, конечно же, сама Бейонсе.

Бейонсе с коллегами по Destiny's Child — Келли Роуленд и Мишель Уильямс

Позже этот случай прокомментировала мисс Роберсон. «Келли говорила чистую правду. Каждая из нас знала свою роль. Би — солистка, Келли — вторая солистка, а я пела сопрано. Мы никогда не пытались затмить друг друга, поскольку у нас были определенные места в группе», — объяснила ЛаТавия в интервью телеканалу MTV. Однако в искренность суждений артистки, которая на протяжении практически всей беседы с журналистом неуверенно-нервно посмеивалась, верилось с трудом.



Несмотря на заносчивый характер певицы, Келли продолжала с ней дружить и даже выступала с группой Destiny's Child, состав которой неоднократно менялся, до самого распада в 2006 году. Артистки по-прежнему общаются, ведь мисс Роуленд с тех самых пор даже не пыталась соперничать со своей «приятельницей».

Завышенные требования

С началом сольной карьеры (надо сказать, весьма успешным) замашки Бейонсе стали чуть ли не королевскими. По сообщениям анонимных источников, которым приходилось взаимодействовать с певицей во время концертов, она совсем не та веселая и милая девушка, за какую пытается себя выдать. Будучи перфекционисткой до мозга костей, знаменитость и от своей команды требует только лучших результатов и беспрекословного подчинения — право на ошибку, даже малейшую, поп-звезда не дает никому. Инсайдеры утверждают, что артистка — самый настоящий тиран в юбке: она бывает несправедлива и очень жестока по отношению к тем, с кем работает.

Бейонсе входит в число тех людей, которые придерживаются принципа «либо хорошо, либо никак». Если что-то идет не по ее сценарию, она запросто может отменить шоу в самый последний момент. Бейонсе входит в число тех людей, которые придерживаются принципа «либо хорошо, либо никак». Если что-то идет не по ее сценарию, она запросто может отменить шоу в самый последний момент.

Угодить ей вообще непросто. Если верить изданию The Daily Star, то требования у исполнительницы хита Single Ladies чуть ли не монаршие. В ее райдере прописаны следующие пункты: в гримерной всегда должна быть алкалиновая (щелочная, — прим. Woman.ru) вода, охлажденная строго до 21 градуса, а также специальные титановые трубочки для питья стоимостью по 900 долларов за каждую. Кроме того, артистка настаивает на том, чтобы в комнате, где она будет готовиться к выступлениям, был свежий ремонт и новая мебель.



Организаторы Супербоула (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, ставшая национальным праздником, — прим. Woman.ru) в 2013 году изрядно намучились с Бейонсе. Райдер тогда поразил повидавших немало на своем веку менеджеров. Поп-королева настаивала на том, чтобы в гримерке для ее дочери Блю Айви оборудовали специальную детскую, в которой должно пахнуть розами, а также требовала установить собственный бар в миниатюре с элитными напитками для ее супруга Джея Зи.

«Бейонсе — самая «проблемная» знаменитость, с которой нам приходилось сотрудничать. Она выдала список пожеланий длиной с мою руку. Возможно, она и суперзвезда, но на Супербоуле главное — это спорт», — заявил инсайдер журналистам. «Бейонсе — самая «проблемная» знаменитость, с которой нам приходилось сотрудничать. Она выдала список пожеланий длиной с мою руку. Возможно, она и суперзвезда, но на Супербоуле главное — это спорт», — заявил инсайдер журналистам.

Любопытно, что при этом сама артистка не считает себя требовательной дивой, что вы, что вы! Ее представители неоднократно давали комментарии прессе, в которых утверждалось, что Бейонсе — скромница и аскет. Для полного счастья ей достаточно радости и удобства ее фанатов.

Брак, построенный на лжи

Бейонсе не устает твердить о том, что Шон Картер, известный широкой публике под псевдонимом Джей Зи, — ее единственная настоящая любовь. Артисты начали встречаться в 2002-м после плодотворного сотрудничества — они записали дуэт 03 Bonnie & Clyde. А еще через год фанаты влюбленных услышал композицию Crazy In Love и провозгласили их самой красивой парой современности.



Идеальный на первый взгляд союз на самом деле с самого начала вызывал массу вопросов. Дело в том, что на протяжении всего романа с Бейонсе Джей Зи систематически изменял ей с другими женщинами, причем «следы преступлений» заметал небрежно. Многократная обладательница премии «Грэмми» догадывалась о том, что избранник неверен ей, но бросать его не спешила. Би знала, что это обрадует хейтеров, которые с самого начала твердили о том, что их отношения с Шоном обречены. Под удар ставилась и репутация, в которую вливались миллионы долларов.



В 2005 году музыканты все же ненадолго расстались из-за участившихся загулов Картера. Дива R&B-сцены безумно ревновала бойфренда к тогда еще начинающей певице Рианне. Опытный музыкальный продюсер и на от момент еще такая наивная, но и тогда уже горячая его протеже постоянно флиртовали на публике, что якобы было частью плана продвижения Ри-Ри. Однако злые языки начали шептаться, а Бейонсе с каждой заметкой о «тесном сотрудничестве» Джея Зи с этой барбадосской штучкой становилась все мрачнее. Несколькими годами позже биограф Бейонсе Джон Рэндалл Тараборелли заявит, что Шон Картер и Рианна никогда не были вместе — их роман был придуман исключительно для пиара звонкоголосой певицы.



Вскоре после счастливого воссоединения с Би Джей сделал предложение руки и сердца. Пара сыграла тайную свадьбу в 2008-м, а еще через четыре года у них родилась долгожданная дочь.

Однако радость быстро омрачилась очередной серией слухов об изменах исполнителя песни 99 Problems. На этот раз ему приписывали роман с Ритой Орой, которую он взялся раскручивать. Бейонсе в очередной раз проглотила обиду и представила публике приторно-сладкий документальный фильм о семейной жизни «Жизнь, как сон». Однако радость быстро омрачилась очередной серией слухов об изменах исполнителя песни 99 Problems. На этот раз ему приписывали роман с Ритой Орой, которую он взялся раскручивать. Бейонсе в очередной раз проглотила обиду и представила публике приторно-сладкий документальный фильм о семейной жизни «Жизнь, как сон».

Затишье перед бурей было недолгим: в 2014 году младшая сестра Бейонсе Соланж набросилась с кулаками на Джея Зи прямо в лифте, в котором троица спускалась вниз со статусной церемонии. Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения и вскоре утек в Сеть. Поклонники долго судачили о том, что же могло побудить свояченицу пойти на крайние меры. Напрашивался только один вывод: Соланж не могла простить супруга любимой сестры за то, что тот годами был неверен ей. Благо, команде Бейонсе быстро удалось замять неприятную ситуацию — ее представители заявили, что пресса неверно интерпретировала события. Однако в это мало кто поверил…



Последние несколько лет СМИ пестрят заголовками о скором разводе четы Картер. Якобы Бейонсе больше не хочет мириться с походами мужа налево, но терпит его только ради блага общего ребенка и своего имиджа женщины, заслужившей свое личное счастье. В очередной раз ситуация накалилась в 2016 году, когда поп-дива выпустила визуальный альбом Lemonade, в котором, кажется, пела только об изменах любимого человека. Фанаты миссис Картер отчаянно пытались узнать настоящее имя разлучницы, в песне получившей имя Бекки. Версий было много, до истины не докопался никто. Любопытно, что среди подозреваемых была даже Крис Дженнер, которая почти в два раза старше Джея Зи! Новая пластинка жены побудила рэпера публично признать свои любовные похождения на стороне. «Я всегда дорожил нашими отношениями, но они изначально строились на неправде. Поскольку мы публичные люди, было особенно сложно начинать все с чистого листа», — говорил музыкант перед выходом своего нового альбома 4:44, в котором он извинялся перед супругой.

Брак Бейонсе и Джея Зи сложно назвать эталонным

Есть, правда, и еще одна версия этого запоздалого публичного покаяния рэп-продюсера. В свете охватившего весь мир движения против харассмента адвокаты Джея Зи решили предвосхитить события, прекрасно понимая, что этого «озорного гуляку» в любой момент может призвать к ответу немало женщин. Уж лучше подстелить соломку и как бы заранее взять на себя вину в многочисленных интрижках на стороне, чем потом разбираться с многочисленными исками, параллельно объясняя миру, как они вяжутся с имиджем добропорядочного семьянина.



Буквально за последний год отношения пары вроде бы улучшились. Бейонсе подарила мужу, мечтавшему о большой семье, двойню — сына Сэра и дочь Руми. По слухам, Джей Зи даже грозился развестись с певицей, если она не согласится родить ему еще детей. Похоже, для Би действительно важно поддерживать образ идеальной матери и жены, ведь далеко не каждая стала бы мириться с систематическими изменами второй половины.



Впрочем, фанаты звезды до сих пор не могу понять, почему она раз за разом терпит унижения и противоречит сама же себе. В своих песнях Бейонсе пытается создать образ сильной и независимой феминистки и призывает других женщин без сожалений заканчивать несчастливые отношения: мол, незаменимых мужчин не бывает.

Роман с президентом?

В начале 2014 года в Сети муссировались слухи о том, что Бейонсе придумала хитрый план унижения мужа. Артистка якобы отплатила благоверному той же монетой. Французский журналист Паскаль Ростэн заявил прессе, что певица изменила мужу — и не абы с кем, а с самим президентом США Бараком Обамой. Репортер, которому ранее удалось разоблачить интрижку бывшего французского лидера Франсуа Олланда с актрисой Жюли Гайе, утверждал, что в его распоряжении имеются неоспоримые доказательства романа американских поп-дивы и политика.



Наличие подобного компромата на Бейонсе шокировало идеализировавших ее фанатов. Официальные представители знаменитости тут же связались с авторитетными СМИ, чтобы выпустить опровержение этой информации и спасти репутацию миссис Картер.

«Эти обвинения ложны и абсурдны», — коротко и ясно разъяснила ситуация пресс-служба звезды. «Эти обвинения ложны и абсурдны», — коротко и ясно разъяснила ситуация пресс-служба звезды.

Подтверждения отношений Бейонсе и Барака Обамы мир так и не увидел. Но все мы прекрасно знаем, что дыма без огня не бывает…

Фейковая беременность

Когда в 2011 году Бейонсе объявила на весь мир о том, что ждет первенца, многие поклонники усомнилось в ее беременности. Фанатов смущало, что живот певицы чудесным образом то появлялся, то пропадал во время выходов в свет.

Последней каплей стало участие звезды американской поп-сцены в популярном австралийском ток-шоу Sunday Night в октябре 2011-го. Во время интервью Бейонсе так неудачно наклонилась, что ее беременный живот словно «сдулся». Последней каплей стало участие звезды американской поп-сцены в популярном австралийском ток-шоу Sunday Night в октябре 2011-го. Во время интервью Бейонсе так неудачно наклонилась, что ее беременный живот словно «сдулся».

Фрагменты из телеэфира моментально попали в Сеть, и певица долгое время пыталась оправдаться за конфуз. По слухам, она даже специально приглашала папарацци на постановочную пляжную фотосессию, чтобы ее сняли в бикини. Но размыты снимки, сделанные за километр, оказались недостаточно убедительными.



Во время второй беременности артистка сразу же решила перестраховаться: она опубликовала полуобнаженные фотографии, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что она сама носит малышей.

Заклятая подруга

Несколько лет назад отношения между Джеем Зи и Канье Уэстом резко испортились, из-за того что исполнитель хита Stronger нелестно высказался о коллеге и его жене Бейонсе во время одного из своих выступлений. Впрочем, певица не сильно расстроилась из-за этого. Она не скрывает, что жадное до славы семейство Кардашьян ее откровенно раздражает.

«Бейонсе терпеть не может Ким и ее родных. Би не понимает ажиотажа вокруг реалити о семействе Кардашьян и считает, что Ким способна на все ради популярности. Во время случайных встреч с Ким Бейонсе вежливо общается с ней, но это лишь демонстративное дружелюбие», — делился инсайдер с порталом Hollywood Life. «Бейонсе терпеть не может Ким и ее родных. Би не понимает ажиотажа вокруг реалити о семействе Кардашьян и считает, что Ким способна на все ради популярности. Во время случайных встреч с Ким Бейонсе вежливо общается с ней, но это лишь демонстративное дружелюбие», — делился инсайдер с порталом Hollywood Life.

Артистка вообще всеми способами подчеркивает, что она выше клана Кардашьян-Дженнер. Несмотря на не самые теплые отношения с членами этой семьи, певица исправно поздравляет их с важными событиями в жизни.

Бейонсе не особенно дружна с Ким Кардашьян

Недавно, например, она преподнесла новорожденной дочери Ким и Канье дорогой подарок — созданный по эксклюзивному заказу браслет с бриллиантами от ювелира Лоррейн Шварц. Фанаты даже решили, что королева сменила гнев на милость и теперь готова подружиться с интернет-звездами. Однако анонимы предупреждают, что поп-дива никогда не изменяет себе.



О том, что Бейонсе — сотканная из противоречий натура, свидетельствуют и другие факты. Так, певица часто твердит о том, что хочет держать свою личную жизнь в секрете, при этом сама порой распускает слухи и звонит папарацци, чтобы мир не забыл о ней. Похоже, идеальная на первый взгляд репутация Би действительно лишь мастерский камуфляж. Но и он со временем изнашивается и перестает скрывать истинную суть вещей.