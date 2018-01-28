Самая резонансная тема 2017 года продолжает обрастать новыми фактами. На днях Андрей Малахов опубликовал результаты собственного расследования, во время которого узнал ранее неозвученные показания свидетелей и свежие детали о жизни Семенова и Шурыгиной.

1 2 3 ... 12 Андрей Малахов рассказал о том, что ему удалось узнать нового о Диане Шурыгиной и Сергее Семенове

28 января «СтарХит» опубликовал эксклюзивное расследование Андрея Малахова, посвященное истории Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова. Известный телеведущий выяснил новые подробности, которые будут интересны тем, кто следил за развитием событий с прошлого года.



Как узнал Малахов, недавно вышедший на волю Сергей Семенов фактически не имеет свободы передвижения.

Молодой человек обязан в течение полутора лет носить электронный браслет и оставаться в пределах родного поселка. Из-за этого у него нет возможности восстановиться в институте или устроиться на работу. Молодой человек обязан в течение полутора лет носить электронный браслет и оставаться в пределах родного поселка. Из-за этого у него нет возможности восстановиться в институте или устроиться на работу.

Также Семенов все еще может вернуться в тюрьму. По словам Андрея Малахова, внучка Олега Стриженова — Александра Холошина — стала инициатором петиции против освобождения Сергея. Актриса настроена серьезно и намерена приложить все усилия, чтобы ее обращение рассмотрела прокуратура. Одновременно сестра молодого человека Екатерина собирается подать аппеляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы судимость Семенова аннулировали.

Наконец, весьма интересные подробности удалось выяснить о Шурыгиной. Андрей Малахов поговорил с одной из участниц злополучной вечеринки, которая стала свидетельницей близости между Дианой и Сергеем.

«Я случайно заглянула в комнату – не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность», — цитирует Анастасию Кулакевич «СтарХит». «Я случайно заглянула в комнату – не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность», — цитирует Анастасию Кулакевич «СтарХит».

Девушка выразила сомнение в том, что Семенов действительно изнасиловал Шурыгину, а также добавила, что лично наблюдала, как в конце вечера за Дианой приехал ее отец и ударил ее по лицу.