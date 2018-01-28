28 января «СтарХит» опубликовал эксклюзивное расследование Андрея Малахова, посвященное истории Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова. Известный телеведущий выяснил новые подробности, которые будут интересны тем, кто следил за развитием событий с прошлого года.
Как узнал Малахов, недавно вышедший на волю Сергей Семенов фактически не имеет свободы передвижения.
Также Семенов все еще может вернуться в тюрьму. По словам Андрея Малахова, внучка Олега Стриженова — Александра Холошина — стала инициатором петиции против освобождения Сергея. Актриса настроена серьезно и намерена приложить все усилия, чтобы ее обращение рассмотрела прокуратура. Одновременно сестра молодого человека Екатерина собирается подать аппеляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы судимость Семенова аннулировали.
Наконец, весьма интересные подробности удалось выяснить о Шурыгиной. Андрей Малахов поговорил с одной из участниц злополучной вечеринки, которая стала свидетельницей близости между Дианой и Сергеем.
Девушка выразила сомнение в том, что Семенов действительно изнасиловал Шурыгину, а также добавила, что лично наблюдала, как в конце вечера за Дианой приехал ее отец и ударил ее по лицу.
А что внучка Стриженова свечку держала или , как та свидетельница той вечеринки видела как это происходило в реальности, хоть разок заглянула в ту самую комнату? Откуда такая уверенность, что Семенов виновен? ИЛи это тy по хайп?
Одновременно сестра молодого человека Екатерина собирается подать аппеляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы судимость Семенова аннулировали.Правильно делает сестра Семенова. А потом и саму Диану и всю ее компанию можно будет в противозаконных действиях обвинить. Свидетели есть и их много. Пусть присядут за решеткой и подумают , хорошо ли так так нагло хайпиться , когда совершенно не являешься жертвой насилия.
Одновременно сестра молодого человека Екатерина собирается подать аппеляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы судимость Семенова аннулировали.Правильно делает сестра Семенова. А потом и саму Диану и всю ее компанию можно будет в противозаконных действиях обвинить. Свидетели есть и их много. Пусть присядут за решеткой и подумают , хорошо ли так так нагло хайпиться , когда совершенно не являешься жертвой насилия.
Родственники Семенова были бы на его стороне если бы он даже эту Шурыгину убил.
Малахов разочаровал . Он уже давно разочаровал, но теперь еще хуже. Неужели славы не хватает, и он пиарит эту писклявую малолетку-блудницу? Центральные каналы во что превратились? О нормальных тружениках нет ни слова, не интересно, но пахнущие дурным трусы шурыгиных - это по их мнению всем интересно.
Вряд ли. Вот относительно мамки Дианы - да, она не воспитывала, поэтому так борзо отстаивает честь дочери, которой нет.
Показания друзей Семенова признали враньем. Читайте приговор
Показания друзей Семенова признали враньем. Читайте приговор
Как раз таки нет, родители покрывают своих детей практически всегда. Сестре Семенова как и матери все равно насиловал он ее или нет, главное вывести сына из под удара.
Малахов разочаровал . Он уже давно разочаровал, но теперь еще хуже. Неужели славы не хватает, и он пиарит эту писклявую малолетку-блудницу? Центральные каналы во что превратились? О нормальных тружениках нет ни слова, не интересно, но пахнущие дурным трусы шурыгиных - это по их мнению всем интересно.