Мария Шарапова не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому о ее романах поклонники узнают, как правило, из таблоидов, которые публикуют сделанные папарацци снимки. На этот раз Мария попала в объектив фотокамер вместе с английским бизнесменом Александром Гилксом.
Гилкс — один из самых завидных женихов Великобритании. Он является владельцем аукционного дома Paddle8, который специализируется на предметах искусства.
Кроме того, Александр был женат на близкой подруге Меган Маркл. Ни Гилкс, ни Шарапова пока не комментируют свои отношения.
До встречи с миллионером Мария долгое время была одна. Напомним, несколько лет спортсменка встречалась с теннисистом Григором Дмитровым и даже собиралась выйти за него замуж, но до свадьбы дело так и не дошло. После ей приписывали роман с моделью Андресом Веленкозо, который пять лет встречался с Кайли Миноуг, но Шарапова не подтвердила эту информацию.