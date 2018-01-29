Недавно Мария Шарапова вернулась на корт после полуторагодовалой дисквалификации, и перемены наступили не только в ее карьере, но и в личной жизни. На днях теннисистку заметили в компании британского миллионера Александра Гилкса.

1 2 3 ... 14 Мария Шарапова была замечена в компании британского миллионера Александра Гилкса

Мария Шарапова не любит рассказывать о своей личной жизни, поэтому о ее романах поклонники узнают, как правило, из таблоидов, которые публикуют сделанные папарацци снимки. На этот раз Мария попала в объектив фотокамер вместе с английским бизнесменом Александром Гилксом.



Гилкс — один из самых завидных женихов Великобритании. Он является владельцем аукционного дома Paddle8, который специализируется на предметах искусства.

Миллионер тесно знаком с королевской семьей: он дружит с принцами Уильямом и Гарри, а также несколько лет назад какое-то время встречался с Пиппой Миддлтон. Миллионер тесно знаком с королевской семьей: он дружит с принцами Уильямом и Гарри, а также несколько лет назад какое-то время встречался с Пиппой Миддлтон.

Кроме того, Александр был женат на близкой подруге Меган Маркл. Ни Гилкс, ни Шарапова пока не комментируют свои отношения.



До встречи с миллионером Мария долгое время была одна. Напомним, несколько лет спортсменка встречалась с теннисистом Григором Дмитровым и даже собиралась выйти за него замуж, но до свадьбы дело так и не дошло. После ей приписывали роман с моделью Андресом Веленкозо, который пять лет встречался с Кайли Миноуг, но Шарапова не подтвердила эту информацию.