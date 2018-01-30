- Принц Гарри, 33 годаОсенью 2016 года стало известно о том, что сердце принца Гарри больше не свободно. Пока заботливые друзья вечного холостяка пытались устроить его личную жизнь, сватая ему наследниц аристократических династий, он нашел свое счастье с девушкой без громких титулов, актрисой Меган Маркл. Вот только американская знаменитость оказалась девушкой с не самой образцово-показательной репутацией: когда журналисты принялись изучать ее биографию, наружу всплыло немало скандальных фактов. Выяснилось, что звезда сериала «Форс-Мажоры» уже была замужем и, по слухам, изменяла супругу Тревору Энджелсону, а еще она — наполовину темнокожая и придерживается католической веры. Сказать, что такое досье на избранницу принца Гарри разочаровало его консервативных родственников, — не сказать ничего.
Как показывает практика, подружиться с родственниками второй половины — задача не из простых. Некоторые чрезмерно заботливые матери, а порой и отцы, с пеной у рта готовы доказывать сыновьям и дочерям, что они могли бы найти себе более достойную партию. Из-за этого во многих семьях разгораются драмы, которые могли бы лечь в основу остросюжетного кино.
Так, например, в свое время произошло с Тэйлор Свифт. 10 лет назад певица выпустила композицию под названием Love Story, в которой пела об отношениях современных Ромео и Джульетты. В то время далеко не каждый поклонник Тэйлор догадывался, что страдальческие напевы она посвятила парню, с которым ей в 17-летнем возрасте запретили встречаться родители. Лишь годы спустя мама исполнительницы Андреа Свифт рассказала о непростой ситуации.
Тэйлор Свифт — далеко не единственная знаменитость, родные которой не одобрили ее выбор. Экс-модель и актриса Присцилла Пресли еще в далеких девяностых бушевала, когда узнала о том, что ее дочь Лиза-Мария собралась замуж за Майкла Джексона всего через двадцать дней после развода с первым супругом, музыкантом Дэнни Кио. Присцилла до сих пор считает этот брак недоразумением.
«Лиза знала, что я не буду рада ее союзу с Майклом Джексоном. Мы постоянно ругались с ней из-за этого. Я не хотела, чтобы она повторила мою судьбу и связалась с культовым певцом. Возможно, она видела в Майкле что-то от Элвиса», — рассказала Пресли-старшая в интервью британской газете The Guardian.
В этом материале мы расскажем вам и о других селебрити, родственники которых так и не смогли поладить с их избранниками или избранницами.
гобозов какое отношение имеет к знаменитостям?
гобозов какое отношение имеет к знаменитостям?
гобозов какое отношение имеет к знаменитостям?
И у Анисиной ну очень странный вкус и предпочтения ,судя по ее лохматому вечно орущему мужику.