Первая встреча с родственниками второй половины — тот еще стресс. Никогда не знаешь, как примет потенциальная родня и как в дальнейшем будут строиться отношения. Нередко случается так, что родители одного из супругов сразу дают понять, что не одобрят выбор своего знаменитого чада. И это еще полбеды! Бдительные и активные родственники могут развязать самую настоящую войну, пытаясь «развести» сына или дочь с неугодной невесткой или зятем. В подобных ситуациях нередко оказываются и селебы — именно о них и пойдет речь в новом материале на Woman.ru.

Как показывает практика, подружиться с родственниками второй половины — задача не из простых. Некоторые чрезмерно заботливые матери, а порой и отцы, с пеной у рта готовы доказывать сыновьям и дочерям, что они могли бы найти себе более достойную партию. Из-за этого во многих семьях разгораются драмы, которые могли бы лечь в основу остросюжетного кино.

Нередко в подобных случаях родители требуют от своих уже давно взрослых отпрысков сделать непростой выбор — перестать общаться с ними или с неподходящими, по их авторитетному мнению, парнями и девушками. Нередко в подобных случаях родители требуют от своих уже давно взрослых отпрысков сделать непростой выбор — перестать общаться с ними или с неподходящими, по их авторитетному мнению, парнями и девушками.

Так, например, в свое время произошло с Тэйлор Свифт. 10 лет назад певица выпустила композицию под названием Love Story, в которой пела об отношениях современных Ромео и Джульетты. В то время далеко не каждый поклонник Тэйлор догадывался, что страдальческие напевы она посвятила парню, с которым ей в 17-летнем возрасте запретили встречаться родители. Лишь годы спустя мама исполнительницы Андреа Свифт рассказала о непростой ситуации.

«Мы с отцом Тэйлор не одобряли одного из ее ухажеров. Она была так зла на нас, что после серьезного разговора хлопнула дверью и заперлась в своей комнате. Через час, уже успокоившись, она сочинила Love Story», — поведала миссис Свифт репортерам во время музыкальной премии ACM Awards в 2015-м. «Мы с отцом Тэйлор не одобряли одного из ее ухажеров. Она была так зла на нас, что после серьезного разговора хлопнула дверью и заперлась в своей комнате. Через час, уже успокоившись, она сочинила Love Story», — поведала миссис Свифт репортерам во время музыкальной премии ACM Awards в 2015-м.

Тэйлор Свифт — далеко не единственная знаменитость, родные которой не одобрили ее выбор. Экс-модель и актриса Присцилла Пресли еще в далеких девяностых бушевала, когда узнала о том, что ее дочь Лиза-Мария собралась замуж за Майкла Джексона всего через двадцать дней после развода с первым супругом, музыкантом Дэнни Кио. Присцилла до сих пор считает этот брак недоразумением.



«Лиза знала, что я не буду рада ее союзу с Майклом Джексоном. Мы постоянно ругались с ней из-за этого. Я не хотела, чтобы она повторила мою судьбу и связалась с культовым певцом. Возможно, она видела в Майкле что-то от Элвиса», — рассказала Пресли-старшая в интервью британской газете The Guardian.



В этом материале мы расскажем вам и о других селебрити, родственники которых так и не смогли поладить с их избранниками или избранницами.