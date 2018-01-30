Анна Седокова презентовала клип на песню из нового альбома «На воле». В своем видео певица рассказывает историю любви и измены. «На воле» продолжает серию мини-фильмов, начатую артисткой с ролика на трек «Не твоя вина».

Даниил Величко, Анна Седокова и Сергей Колисов в клипе на песню «На воле»

«На воле» — так называется новый альбом Анны Седоковой, вышедший в конце прошлого года. Одноименная заглавная песня особенно полюбилась поклонникам артистки, и 30 января Анна представила на нее клип.



Этот ролик стал продолжением серии мини-фильмов, которая началась с видео на композицию «Не твоя вина». В каждом новом клипе певица экранизирует истории, знакомые абсолютно каждому. Честно и откровенно. Это не выдуманные сюжеты, а ситуации из жизни Седоковой, ее друзей, знакомых, а также тех женщин, которые встречались Анне на пути. Артистка предлагает своим поклонникам увидеть события, которые позже будут описаны в ее книге.

В клипе на песню «На воле» героиня Анны оказывается участницей любовного треугольника — она изменяет своему мужу и отцу ее троих детей. Роль любовника исполнил Даниил Величко — модный московский фотограф, известный своими работами с такими звездами, как Кристина Орбакайте, Екатерина Варнава, Сергей Лазарев, Катя Гордон и другими. В клипе на песню «На воле» героиня Анны оказывается участницей любовного треугольника — она изменяет своему мужу и отцу ее троих детей. Роль любовника исполнил Даниил Величко — модный московский фотограф, известный своими работами с такими звездами, как Кристина Орбакайте, Екатерина Варнава, Сергей Лазарев, Катя Гордон и другими.

В этом видео рассказывается история любви, страсти, измены и раскаяния. К слову, некоторые зрители предположили, что в новом клипе певица экранизировала свою собственную драму.