«На воле» — так называется новый альбом Анны Седоковой, вышедший в конце прошлого года. Одноименная заглавная песня особенно полюбилась поклонникам артистки, и 30 января Анна представила на нее клип.
Этот ролик стал продолжением серии мини-фильмов, которая началась с видео на композицию «Не твоя вина». В каждом новом клипе певица экранизирует истории, знакомые абсолютно каждому. Честно и откровенно. Это не выдуманные сюжеты, а ситуации из жизни Седоковой, ее друзей, знакомых, а также тех женщин, которые встречались Анне на пути. Артистка предлагает своим поклонникам увидеть события, которые позже будут описаны в ее книге.
В этом видео рассказывается история любви, страсти, измены и раскаяния. К слову, некоторые зрители предположили, что в новом клипе певица экранизировала свою собственную драму.
Вот сдала анна...прям постарела резко(((
Красивая песня! Молодец Анна!!