30 января начался двухдневный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Швецию. Британские королевские особы успели немного — провести первую встречу с королем Карлом XVI, королевой Сильвией, кронпринцессой Викторией и принцем Даниэлем, а также пообщаться с местной хоккейной командой. Именно о последнем событии мы бы хотели поговорить отдельно.
Во время спортивного мероприятия Миддлтон не стеснялась эмоций и во всем принимала активное участие. Признаемся, такой счастливой мы не видели герцогиню уже давно — сияющая Кэтрин широко улыбалась, демонстрируя все свои 32 идеальных зуба, забыв про протокол и британскую сдержанность.
Сложно объяснить, чем обусловлено столь приподнятое настроение Миддлтон — возможно, она и правда увлеклась игрой в хоккей и вновь почувствовала себя ребенком. Надеемся, мы будем видеть такую живую Кейт и дальше.
Кейт Миддлтон забыла о придворной сдержанности и смеется как ребенок
30 января начался двухдневный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Швецию. Британские королевские особы успели немного — провести первую встречу с королем Карлом XVI, королевой Сильвией, кронпринцессой Викторией и принцем Даниэлем, а также пообщаться с местной хоккейной командой. Именно о последнем событии мы бы хотели поговорить отдельно.
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