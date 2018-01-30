В последнее время Кейт Миддлтон посещает благотворительные мероприятия каждый день, а то и по несколько раз. Поговаривают, что это связано с растущей популярностью Меган Маркл. Пересуды в прессе нисколько не расстраивают беременную герцогиню — судя по последним снимкам, она бесконечно счастлива.

1 2 3 ... 13 Кейт Миддлтон с удовольствием приняла участие в хоккейной игре во время поездки в Швецию

30 января начался двухдневный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Швецию. Британские королевские особы успели немного — провести первую встречу с королем Карлом XVI, королевой Сильвией, кронпринцессой Викторией и принцем Даниэлем, а также пообщаться с местной хоккейной командой. Именно о последнем событии мы бы хотели поговорить отдельно.



Во время спортивного мероприятия Миддлтон не стеснялась эмоций и во всем принимала активное участие. Признаемся, такой счастливой мы не видели герцогиню уже давно — сияющая Кэтрин широко улыбалась, демонстрируя все свои 32 идеальных зуба, забыв про протокол и британскую сдержанность.



Сложно объяснить, чем обусловлено столь приподнятое настроение Миддлтон — возможно, она и правда увлеклась игрой в хоккей и вновь почувствовала себя ребенком. Надеемся, мы будем видеть такую живую Кейт и дальше.