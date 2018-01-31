- Елена (54 года) и Дмитрий (48 лет)Маликовы Имя Дмитрия Маликова сейчас у всех на устах. Артист активно ведет соцсети, сотрудничает с популярными рэп-исполнителями и выпускает треки, которые попадают в список трендов на YouTube. Зато в личной жизни певца и композитора до недавних пор все было стабильно тихо. Вот уже двадцать пять лет Дмитрий счастливо женат на Елене, которая старше его на семь лет
Многолетние попытки забеременеть не всегда заканчиваются рождением ребенка. Некоторым представительницам прекрасного пола приходится раз за разом проходить различные процедуры, посещать врачей в надежде на чудо. Иногда это затягивается на десятилетия. По словам репродуктологов, после сорока пяти лет риск невынашивания беременности составляет больше пятидесяти процентов. Одни женщины сознательно идут на риск, другие обращаются к услугам суррогатных матерей.
Так, на днях стало известно, что 48-летний Дмитрий и 54-летняя Елена Маликовы стали родителями: сурмама родила супругам сына. Певец давно мечтал о брате или сестре для своей старшей дочери Стефании и невероятно рад, что стал папой во второй раз. Недаром говорят, что после сорока жизнь только начинается. Правда, некоторые знаменитости, о которых мы расскажем в нашем материале, берут более высокую планку и становятся родителями после шестидесяти лет!
Woman.ru поговорил с психологом Зоей Богдановой и спросил, какие психологические механизмы стоят за готовностью женщины стать матерью даже на исходе пятого десятка. «Это классическая история — цикл по семейной системной психотерапевтической парадигме. Именно из-за этого женщина в 38-47 лет часто рожает ребенка. Такова природа семьи, она циклична: родили детей, ночи не спали, помогали, развивали, вырастили, и… отпрыски ушли из отчего дома, — объясняет эксперт. — Часто возникает пустота — непонятно, что делать с собой и с личной жизнью. У взрослых людей зачастую нет других сценариев, они не умеют жить по-другому, поэтому снова рожают или усыновляют. В этом контексте суррогатное материнство — всего лишь один из способов родить ребенка. Чтобы снова приобрести смысл жизни, и был повод просыпаться — даже среди ночи».
Да Ёшкин кот...да мы еще там не все переругались. Не успеваем за выходом статей. Мы еще в теме маликовых сидим.
Не знаю, нахрена такой повод «просыпаться среди ночи» на старости лет тем более. В жизни куча других радостей и целей, а не только детями одержимость какая-то. P.s. Есть дочь знаю о чем пишу
Вы никогда не жалели о том, что она единственная, никогда не хотели второго ребенка?
Никогда! И не хотела и не хочу, много чего в жизни хочу а уж этот коматоз я познала и хватит, увольте. Так до сих пор и не поняла че там прекрасного то? 95% психов, переживаний и забот и может 5% типа радости. Не стоит игра свеч
Понятно, спасибо за ответ. А то все твердят надо второго, замучили.
ну если решили, что им так надо - молодцы. Зато уж точно эти дети будут смеяться, если какая-то клуша начнет им рассказывать про возраст и "часики тикают", мол пора рожать. Если захотят - родят себе своих родных биологических хоть в 50-60лет.
И пусть уж лучше так, чем отъем детей из семей для них через ювенальную юстицию.
И пусть уж лучше так, чем отъем детей из семей для них через ювенальную юстицию.
А геи что, не люди? Ни у кого из них не должно быть желания воспитать детей? Свой гомофобный бред оставьте при себе
jo*аные старики ополоумевшие, да всему ж свое время
Какие бессонные ночи?))) Даже смешно. У этих родителей туча нянь и помощниц.