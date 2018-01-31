Стать мамой, когда уже пора нянчить внуков? Запросто! Нет, вы не ослышались. В век продвинутых технологий познать радость материнства можно в любом возрасте — достаточно обратиться в агентство сурмам. Woman.ru собрал истории семи далеко не молодых звездных родителей, которые воспользовались услугами суррогатных матерей и не пожалели.

1 2 3 ... 23 Елена (54 года) и Дмитрий (48 лет)

Маликовы Имя Дмитрия Маликова сейчас у всех на устах. Артист активно ведет соцсети, сотрудничает с популярными рэп-исполнителями и выпускает треки, которые попадают в список трендов на YouTube. Зато в личной жизни певца и композитора до недавних пор все было стабильно тихо. Вот уже двадцать пять лет Дмитрий счастливо женат на Елене, которая старше его на семь лет

Многолетние попытки забеременеть не всегда заканчиваются рождением ребенка. Некоторым представительницам прекрасного пола приходится раз за разом проходить различные процедуры, посещать врачей в надежде на чудо. Иногда это затягивается на десятилетия. По словам репродуктологов, после сорока пяти лет риск невынашивания беременности составляет больше пятидесяти процентов. Одни женщины сознательно идут на риск, другие обращаются к услугам суррогатных матерей.



Так, на днях стало известно, что 48-летний Дмитрий и 54-летняя Елена Маликовы стали родителями: сурмама родила супругам сына. Певец давно мечтал о брате или сестре для своей старшей дочери Стефании и невероятно рад, что стал папой во второй раз. Недаром говорят, что после сорока жизнь только начинается. Правда, некоторые знаменитости, о которых мы расскажем в нашем материале, берут более высокую планку и становятся родителями после шестидесяти лет!

Психолог Зоя Богданова

Woman.ru поговорил с психологом Зоей Богдановой и спросил, какие психологические механизмы стоят за готовностью женщины стать матерью даже на исходе пятого десятка. «Это классическая история — цикл по семейной системной психотерапевтической парадигме. Именно из-за этого женщина в 38-47 лет часто рожает ребенка. Такова природа семьи, она циклична: родили детей, ночи не спали, помогали, развивали, вырастили, и… отпрыски ушли из отчего дома, — объясняет эксперт. — Часто возникает пустота — непонятно, что делать с собой и с личной жизнью. У взрослых людей зачастую нет других сценариев, они не умеют жить по-другому, поэтому снова рожают или усыновляют. В этом контексте суррогатное материнство — всего лишь один из способов родить ребенка. Чтобы снова приобрести смысл жизни, и был повод просыпаться — даже среди ночи».