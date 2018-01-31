Многочисленные голливудские сплетницы не сидят без дела. Последние несколько дней они обсуждают близкие отношения Брэда Питта и Холли Берри, намекая на возможный роман двух известных актеров.





1 2 3 ... 12 Как пишут некоторые иностранные СМИ, Холли Берри сблизилась с Брэдом Питтом

Летом прошлого года Холли Берри закрутила роман с Алексом Да Кидом. 51-летняя звезда была на седьмом небе от счастья, купаясь в любви и внимании 35-летнего музыканта. Но спустя каких-то три месяца пара нежданно-негаданно разошлась. Причины расставания Берри и Да Кида были неизвестны, однако, по слухам, мужчина бросил знаменитую актрису ради женщины помоложе.



Униженная подобным отношением Холли Берри несколько недель не появлялась на светских мероприятиях. Лишь в середине января актриса посетила церемонию вручения премии NAACP Image Awards, выбрав для красной дорожки провокационный наряд.



По сообщениям инсайдеров, все это время актрису поддерживали друзья, в том числе и Брэд Питт. Голливудские сплетницы тут же приписали роман двум известным актерам, но, как утверждает американский GossipCop, специализирующийся на развенчании сплетен, все это домыслы, не имеющие доказательств. Как бы там ни было, мы не ставим точку в данной истории. Кто знает, может, в скором времени актеры объявят о своих совсем не дружеских отношениях, ведь дыма без огня обычно не бывает...

