Летом прошлого года Холли Берри закрутила роман с Алексом Да Кидом. 51-летняя звезда была на седьмом небе от счастья, купаясь в любви и внимании 35-летнего музыканта. Но спустя каких-то три месяца пара нежданно-негаданно разошлась. Причины расставания Берри и Да Кида были неизвестны, однако, по слухам, мужчина бросил знаменитую актрису ради женщины помоложе.
Униженная подобным отношением Холли Берри несколько недель не появлялась на светских мероприятиях. Лишь в середине января актриса посетила церемонию вручения премии NAACP Image Awards, выбрав для красной дорожки провокационный наряд.
По сообщениям инсайдеров, все это время актрису поддерживали друзья, в том числе и Брэд Питт. Голливудские сплетницы тут же приписали роман двум известным актерам, но, как утверждает американский GossipCop, специализирующийся на развенчании сплетен, все это домыслы, не имеющие доказательств. Как бы там ни было, мы не ставим точку в данной истории. Кто знает, может, в скором времени актеры объявят о своих совсем не дружеских отношениях, ведь дыма без огня обычно не бывает...
Брошенную молодым бойфрендом Холли Берри утешает сам Брэд Питт
Летом прошлого года Холли Берри закрутила роман с Алексом Да Кидом. 51-летняя звезда была на седьмом небе от счастья, купаясь в любви и внимании 35-летнего музыканта. Но спустя каких-то три месяца пара нежданно-негаданно разошлась. Причины расставания Берри и Да Кида были неизвестны, однако, по слухам, мужчина бросил знаменитую актрису ради женщины помоложе.
Реклама
-
- Как не стать подкаблучником? (4)
- Оскорбления бывшего мужа (3)
- Рушатся отношения. Подскажите, пожалуйста (6)
- Зачем мама меня рожала? Ненавижу (14)
- девушке в инстаграме (6)
- гиперплазия (1)
- Муж внаглую едет на Олимпиаду (16)
- Крик о помощи. Не могу даже объяснить, что я чувствую (5)
- Помогите разобраться что происходит (0)
- Сказать ли подруге, что она слишком сильно потолстела? (10)
- Грибок на ноге между пальцев или что-то другое? (0)
- почему такое негативное отношение к алиментам? (4)
- Нет секса - нет воспаления придатков и цистита (5)
- Почему русские мужчины перестали быть "востребованными"? (14)
- Воздух из вагины (3)
- Кто учится заграницей? (0)
- не хочу своего мужа (5)
- Служба по контракту для девушек (4)
- Снится постоянно парень. (1)
- Не могу понять его. (3)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4114)
- Билл Каулитц - мечта любой девочки-тинейджера???? (3270)
- Андрей Сафронов, я схожу с ума по тебе (1546)
- Я участница Битвы экстрасенсов (1521)
- Как выжить женщине в современном мире? (1374)
- Я влюбилась в Белого!!!!! (1328)
- Андрей Чернышов (1507)
- Айза Долматова (жена Гуфа) (1276)
- "Мобильные блондинки". Что это??? (1218)
- Кому снится(лся) Виталий Гиберт? (1125)
- Елена Ваенга- красавица и талантище (1112)
- Шевчук и Путин (924)
- Алексей Похабов выиграл "Битву Экстрасенсов" - как вы считаете, заслуженно? (828)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (781)
- Опрос. Кто по Вашему самый красивый мужчина? (685)
- Евровидение 2009. Обсуждаем прошедшее шоу и его результаты (636)
- Кто круче: Нюша или Максим? (665)
- Интервью Маши Распутиной (620)
- Тила Текила и Бобби ( только кто он такой....)? (600)
-
- Кайли Дженнер наотрез отказывается нанимать няню и хочет, чтобы с ее ребенком сидела мама Крис (0)
- 35-летний актер Марк Саллинг, которого обвиняли в педофилии, найден мертвым (0)
- Брошенную молодым бойфрендом Холли Берри утешает сам Брэд Питт (1)
- Пользователи Сети обсуждают снявшую траур вдову Хворостовского (9)
- Виктория Бекхэм в бешенстве, что Дэвид переезжает в Майами без семьи (20)
- Сутки напролет с сыном и просмотр любимых сериалов: как выглядит идеальный декрет Джессики Альбы (5)
- Цветущая Мелания Трамп прибыла в Конгресс отдельно от неверного мужа, нарушив давнюю традицию (10)
- Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» «преступлением против России» (39)
- Никогда не поздно: знаменитости, которые после 45 лет вновь стали родителями с помощью суррогатных матерей (46)
- Иосиф Пригожин объяснил, кем ему и Валерии приходятся таинственные двойняшки (8)
- Кейт Миддлтон забыла о придворной сдержанности и смеется как ребенок (23)
- В новом клипе героиня Анны Седоковой изменяет отцу своих троих детей, но в конце концов возвращается в семью (26)
- Юлия Самойлова все-таки отправится на «Евровидение-2018» (25)
- Галина Юдашкина призналась, что вторая беременность дается ей тяжело (14)
- В новом клипе Ольги Бузовой снимется «самый красивый преступник» (64)
- Мелания Трамп никак не может отойти от новостей об изменах мужа и прячется от него на другом конце США (26)
- Знакомство с Факерами: знаменитости, родные которых на дух не переносят их избранников (15)
- Французские СМИ: 45-летняя Ванесса Паради впервые выходит замуж (75)
- Мария Шарапова встречается с экс-бойфрендом Пиппы Миддлтон (29)
- Елена Подкаминская тайно вышла замуж (8)
- Ольгу Бузову не пустили в бизнес-класс (197)
- Конец карьере? Дмитрию Тарасову советуют искать новую профессию (180)
- Обманчивая внешность: все о жизни Валерии Голубцовой и Нины Кухарчук — сильных женщинах, которые незаметно правили страной руками своих мужей (131)
- Ольга Бузова призналась, что за ней ухаживает «мужчина, которому она готова ответить взаимностью» (93)
- Некоторые женятся, а некоторые — так: чем заканчиваются долгие гражданские браки звезд (91)
- «Хочется только матом выражаться»: Тарасова высказалась о недопуске до Олимпийских игр самых сильных игроков сборной (77)
- Французские СМИ: 45-летняя Ванесса Паради впервые выходит замуж (75)
- Лариса Гузеева призналась, что не жалела жен своих любовников (71)
- В новом клипе Ольги Бузовой снимется «самый красивый преступник» (64)
- Андрей Малахов рассказал о новых подробностях в истории Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова (62)
- После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл может получить титул ниже, чем у Кейт Миддлтон (55)
- Никита Пресняков высмеял Диану Шурыгину (53)
- «Красивая обманщица»: почему жизнь Бейонсе не так идеальна, как кажется, и почему певица так многое от нас скрывает (49)
- Никогда не поздно: знаменитости, которые после 45 лет вновь стали родителями с помощью суррогатных матерей (46)
- «Не хочу участвовать в фарсе»: Катя Гордон выбыла из президентской гонки (40)
- Кэти Холмс, Леди Гага и другие звезды на церемонии вручения премии Grammy (39)
- Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» «преступлением против России» (39)
- Мария Шарапова встречается с экс-бойфрендом Пиппы Миддлтон (29)
- Переутомленная Кейт Миддлтон с синяками под глазами продолжает посещать благотворительные мероприятия (28)
- Мелания Трамп отказалась сопровождать мужа после скандала с его изменой (41)
У неё темперамент - огонь, Брэд уже накушался, никак не оклемается.