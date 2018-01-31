20-летняя Кайли Дженнер вот-вот станет матерью: по сообщениям западных СМИ, модель родит первенца в феврале. Девушка уже задумалась о том, кто будет нянчить ее малыша, и пришла к выводу, что лучшей кандидатуры, чем Крис Дженнер, не найти.

Многие звездные мамы предпочитают нанимать няню, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь после рождения малыша. А вот Кайли Дженнер не хочет подпускать к новорожденному чужого человека. Как сообщил инсайдер американскому порталу People, девушка категорически отказывается брать в помощники постороннего, потому что боится рассекречивания личной информации. Больше того — она твердо решила, что сидеть с ребенком должна ее мама Крис.



По словам источника, родительница не в восторге от идеи дочери. Еще бы, ведь тогда придется реже выходить в свет. Однако Дженнер-младшая непреклонна: только родственники будут иметь доступ к малышке!



По мнению интернет-пользователей, Кайли впала в паранойю: мало того, что Инстаграм-звезда уже полгода почти не выходит на улицу и даже не видела свою новорожденную племянницу, так теперь еще и боится брать няню. А как вам кажется, обоснованы ли страхи будущей мамы?