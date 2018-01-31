Многие звездные мамы предпочитают нанимать няню, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь после рождения малыша. А вот Кайли Дженнер не хочет подпускать к новорожденному чужого человека. Как сообщил инсайдер американскому порталу People, девушка категорически отказывается брать в помощники постороннего, потому что боится рассекречивания личной информации. Больше того — она твердо решила, что сидеть с ребенком должна ее мама Крис.
По словам источника, родительница не в восторге от идеи дочери. Еще бы, ведь тогда придется реже выходить в свет. Однако Дженнер-младшая непреклонна: только родственники будут иметь доступ к малышке!
По мнению интернет-пользователей, Кайли впала в паранойю: мало того, что Инстаграм-звезда уже полгода почти не выходит на улицу и даже не видела свою новорожденную племянницу, так теперь еще и боится брать няню. А как вам кажется, обоснованы ли страхи будущей мамы?
Кайли Дженнер наотрез отказывается нанимать няню и хочет, чтобы с ее ребенком сидела мама Крис
Многие звездные мамы предпочитают нанимать няню, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь после рождения малыша. А вот Кайли Дженнер не хочет подпускать к новорожденному чужого человека. Как сообщил инсайдер американскому порталу People, девушка категорически отказывается брать в помощники постороннего, потому что боится рассекречивания личной информации. Больше того — она твердо решила, что сидеть с ребенком должна ее мама Крис.
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