- Барби Бриджес, 49 летМелисса Скотт (настоящее имя актрисы, — прим. Woman.ru) была одной из самых известных порнозвезд 1980-х годов. Ленты с ее участием по сей день считаются классикой взрослого кино. Более того, периодически она снималась для эротических журналов, которые в то время были на пике популярности. Однако в 2000 году Мелисса забыла имя Барби и оставила порноиндустрию
Когда речь заходит о порноактрисах, первым делом в разговоре всплывает имя Саши Грей. Она сумела взорвать индустрию взрослого кино буквально за несколько месяцев, а за три года стала настоящей интернет-знаменитостью, которой необязательно сниматься в обнаженных сценах или позировать для мужских журналов.
Саша оказалась настолько востребованной, что снять ее в своем фильме захотел оскароносный режиссер Стивен Содерберг. Несмотря на то, что лента «Девушка по вызову» не снискала любви у критиков и зрителей, Грей удержалась на волне.
Однако Грей — скорее, исключение из правил. Далеко не все актрисы фильмов для взрослых становились такими же популярными. Некоторые уходили из порноиндустрии из-за возраста, другие — по моральным убеждениям. Роднит их всех лишь то, что они, в отличие от Саши, стараются не вспоминать свою карьеру в фильмах категории ХХХ.
Не доведи судьба!!!!!!!!!!!
ну и где их бумеранги?) вполне неплохо отделались в итоге
ну и где их бумеранги?) вполне неплохо отделались в итоге
а что они плохого сделали?