Знающие люди говорят, что сниматься в порно гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд. Однако еще тяжелее, освоившись в индустрии фильмов для взрослых, ее покинуть и устроиться на работу, требующую безупречного резюме. Впрочем, у некоторых девушек все же получается вырваться из амплуа актрисы «горячего жанра». В этом материале мы расскажем о тех, кто попробовал начать жизнь и карьеру с чистого листа и у кого получилось.

1 2 3 ... 30 Барби Бриджес, 49 лет

Мелисса Скотт (настоящее имя актрисы, — прим. Woman.ru) была одной из самых известных порнозвезд 1980-х годов. Ленты с ее участием по сей день считаются классикой взрослого кино. Более того, периодически она снималась для эротических журналов, которые в то время были на пике популярности. Однако в 2000 году Мелисса забыла имя Барби и оставила порноиндустрию

Когда речь заходит о порноактрисах, первым делом в разговоре всплывает имя Саши Грей. Она сумела взорвать индустрию взрослого кино буквально за несколько месяцев, а за три года стала настоящей интернет-знаменитостью, которой необязательно сниматься в обнаженных сценах или позировать для мужских журналов.



Саша оказалась настолько востребованной, что снять ее в своем фильме захотел оскароносный режиссер Стивен Содерберг. Несмотря на то, что лента «Девушка по вызову» не снискала любви у критиков и зрителей, Грей удержалась на волне.

Эксплуатируя свое прошлое порноактрисы, Грей написала две книги и снялась в нескольких художественных фильмах. Саша не скрывает, что ей всегда нравился жанр, в котором она работала, но сейчас она хочет двигаться дальше. Эксплуатируя свое прошлое порноактрисы, Грей написала две книги и снялась в нескольких художественных фильмах. Саша не скрывает, что ей всегда нравился жанр, в котором она работала, но сейчас она хочет двигаться дальше.

Однако Грей — скорее, исключение из правил. Далеко не все актрисы фильмов для взрослых становились такими же популярными. Некоторые уходили из порноиндустрии из-за возраста, другие — по моральным убеждениям. Роднит их всех лишь то, что они, в отличие от Саши, стараются не вспоминать свою карьеру в фильмах категории ХХХ.