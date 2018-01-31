На днях в Сети разгорелся скандал, в центре которого оказалась недавно завершившая спортивную карьеру кореянка Сон Ен Чжэ. Обладательница третьего места на чемпионате мира по гимнастике стала объектом травли из-за лайка в Инстаграме.
Все до в том, что Сон Ен Чжэ понравился снимок с Олимпиады 2014 года, на котором фигуристка Аделина Сотникова держит завоеванную золотую медаль. Фолловеры гимнастки обрушились на нее с критикой и обвинили в предательстве, поскольку соперница Сотниковой кореянка Ким Ен А стала на этих соревнованиях лишь второй.
После этого Сон Ен Чжэ пришлось убрать лайк и на время удалиться из Инстаграма. 29 января кореянка восстановила свой аккаунт и официально извинилась перед своими подписчиками.
Южнокорейская гимнастка подверглась травле в Сети из-за любви к России
На днях в Сети разгорелся скандал, в центре которого оказалась недавно завершившая спортивную карьеру кореянка Сон Ен Чжэ. Обладательница третьего места на чемпионате мира по гимнастике стала объектом травли из-за лайка в Инстаграме.
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Люди идиоты
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