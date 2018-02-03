На прошедшей неделе мы узнали, какое влияние на Нелли Ермолаеву оказал легендарный новогодний фильм, как троллит своих подписчиков Анна Нетребко, а заодно выяснили, кто не прочь сбежать от Натальи Водяновой.

1 2 3 ... 19 Что-то у нас не сходится: детей у Юлии Барановской трое, а щенков на снимке — четыре! Кому достанется последний малыш-шарпей?

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



Прошедшая неделя была рекордной по количеству милых и забавных снимков с самыми разными животными: кажется, что на сей раз их на фото едва ли не больше, чем селебов!