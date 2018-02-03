Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
Прошедшая неделя была рекордной по количеству милых и забавных снимков с самыми разными животными: кажется, что на сей раз их на фото едва ли не больше, чем селебов!
Сергей Жуков, Ольга Серябкина и Иосиф Пригожин в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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Какие симпатичные двойняшки у Пригожина, вылитый папа )
Какие симпатичные двойняшки у Пригожина, вылитый папа )
Тоже самое хотела написать😆
А вообще комменты под фото вызывают рвотный рефлекс. С претензией на юмор - но к сожалению это не так! Срочно удалите😂
ольга шикарно виглядит. красотка