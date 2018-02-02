Очередным гостем онлайн-шоу «ОК на связи!» стал продюсер, актер и режиссер Фёдор Бондарчук. Федор ответил на вопросы пользователей Одноклассников и рассказал о своей новой картине «Лед» и о том, почему считает Александра Петрова своим секретным оружием, а также поделился со зрителями рейтингом любимых сериалов и фильмов.

О новом фильме «Лед»

Я называю ее «романтическая история «Лед». Даже «сказочная романтическая история». Это дебют прекрасного режиссера, с которым у нас немного схожи биографии, Олега Трофимова. Фильм задумывался как мрачная сказка, а в итоге вырос в нечто светлое. Выдающийся оператор-постановщик Михаил Елашин создал такой мир в Иркутске. И сам Иркутск нам эту атмосферу подарил, Байкал.

О премьерах

Предпремьерные показы «Селфи» прошли хорошо, но я что-то в последнее время не понимаю, зачем устраивать премьеру. Наверное, для того, чтобы многие об этом узнали. В итоге есть картинки, и комментарии одни и те же – у кого какая прическа, кто как одет, «гори в аду» и так далее. Но тогда зачем устраивать премьеру, тратить на это большие деньги и силы, если можно пригласить Ольгу Бузову одну, поставить экран, и выхлоп будет в два раза, три, сто раз больше. Хотите – принимайте эту парадигму, не хотите – не принимайте, но это факт.

Об Александре Петрове

Александр Петров – секретное оружие. Как он попал в «Притяжение»? Я попробовал всех артистов и просто молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, которые смотрят в сторону театра. И все спрашивали: «А что с Петровым?». А я отвечаю: «Подождите, всё ясно с Петровым». И приходит Петров и рвет в прямом смысле зубами. Он же животное, в хорошем смысле. Так не играют люди. Может, мы найдем что-то лучше, чем Петров? Может, мы найдем нового Петрова? Говорю же, он секретное оружие. Если бы персонаж Петрова был не хоккеист, а штангист, и был армянином, всё равно Петров сыграл бы.

О десктоповых фильмах

Тимур Бекмамбетов в это верит, я не разделяю его позицию. Всё-таки ты приходишь в кинозал, чтобы получить что-то невероятное. И, мне кажется, идея Тимура – не для кинотеатров. Но когда продюсер в это верит, я снимаю шляпу.

О своих любимых сериалах и фильмах

Я рекомендую, конечно же, сериалы «Мистер Робот», «Дневник служанки», «Однажды ночью», «Озарк». Из фильмов всем в кино смотреть «Форму воды», болеть за Андрея Звягинцева на «Оскаре» и посмотреть «Нелюбовь», и я не перестаю говорить об «Аритмии» Бори Хлебникова, о великолепных Саше Яценко и Ире Горбачевой. Еще о сериалах. Девочкам можно посмотреть «Очень странные вещи» и «Большая маленькая ложь». А из российских сериалов я жду «Лучше, чем люди». Он о роботах в нашей жизни, очень интересно выглядит. И я жду начала съемок «Метода-2».



