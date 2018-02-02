Искренность — это роскошь в наше время. Предельная откровенность — редкое исключение. Люди любят говорить о себе, пока речь не заходит об их сокровенных тайнах. Почувствовав опасность, одни закрываются, другие, наоборот, пытаются бравировать своей раскованностью, но всей правды не говорят.
В моей студии побывало много гостей, однако только Филипп Киркоров и Любовь Успенская согласились ответить на последний, самый сложный вопрос.
Тайну, о которой идет речь, Серов скрывал долгих тридцать лет. Даже его любимая дочь Мишель ничего не знала. И это несмотря на то, что девушка живет с отцом — после развода Серов убедил дочь остаться с ним, а не с матерью — и, как ей казалось, знает об отце все...
Я до последней секунды не знала, решится Серов отвечать или нет. Ведь его секрет, который он так тщательно скрывал, может кардинально изменить к нему отношение окружающих — и близких людей, и поклонников его творчества...
Кто-то пожмет плечами — какие у него могут быть проблемы? В свои 63 года он активно ездит на гастроли, прилично зарабатывает, владеет машинами, каждая из которых стоит, как небольшой самолет.
Мне очень нравится фраза «Не судите, да не судимы будете». У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, есть, о чем жалеть, что скрывать... Так давайте быть добрее друг к другу, ведь жизнь — это, конечно, прекрасный дар, но также сложнейшее испытание, с которым каждый справляется, как умеет...