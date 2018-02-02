3 февраля в студию программы «Секрет на миллион» придет Александр Серов. Народный артист России станет третьим, кто решится открыть конверт и рассказать о многолетней тайне. В своей еженедельной колонке Лера Кудрявцева поделилась впечатлением от встречи с героем.



1 2 3 ... 12 Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем нового выпуска «Секрета на миллион»

Искренность — это роскошь в наше время. Предельная откровенность — редкое исключение. Люди любят говорить о себе, пока речь не заходит об их сокровенных тайнах. Почувствовав опасность, одни закрываются, другие, наоборот, пытаются бравировать своей раскованностью, но всей правды не говорят.



В моей студии побывало много гостей, однако только Филипп Киркоров и Любовь Успенская согласились ответить на последний, самый сложный вопрос.

Александр Серов станет третьим, кто откроет конверт, решится рассказать о себе всю правду и раскроет секрет на миллион. Александр Серов станет третьим, кто откроет конверт, решится рассказать о себе всю правду и раскроет секрет на миллион.

Тайну, о которой идет речь, Серов скрывал долгих тридцать лет. Даже его любимая дочь Мишель ничего не знала. И это несмотря на то, что девушка живет с отцом — после развода Серов убедил дочь остаться с ним, а не с матерью — и, как ей казалось, знает об отце все...

«Я перерос эту боязнь, устал от вранья», — признался мне Александр, прочитав вопрос на миллион. «Я перерос эту боязнь, устал от вранья», — признался мне Александр, прочитав вопрос на миллион.

Я до последней секунды не знала, решится Серов отвечать или нет. Ведь его секрет, который он так тщательно скрывал, может кардинально изменить к нему отношение окружающих — и близких людей, и поклонников его творчества...



Кто-то пожмет плечами — какие у него могут быть проблемы? В свои 63 года он активно ездит на гастроли, прилично зарабатывает, владеет машинами, каждая из которых стоит, как небольшой самолет.

Но благополучие — лишь иллюзия, красивый фантик, и жизнь Серова вовсе не так проста и безоблачна, как кажется на первый взгляд. Но благополучие — лишь иллюзия, красивый фантик, и жизнь Серова вовсе не так проста и безоблачна, как кажется на первый взгляд.

Мне очень нравится фраза «Не судите, да не судимы будете». У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, есть, о чем жалеть, что скрывать... Так давайте быть добрее друг к другу, ведь жизнь — это, конечно, прекрасный дар, но также сложнейшее испытание, с которым каждый справляется, как умеет...