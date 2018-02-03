2 февраля «Гоголь-центр» отмечал свой первый юбилей — 5 лет. На мероприятии среди прочих гостей появились Федор Бондарчук и Паулина Андреева. К последней было приковано особенное внимание, ведь последние пару недель в Сети ходят слухи о ее беременности.
На эту мысль интернет-пользователей натолкнул недавний выход актрисы в свет. На премьере фильма «Селфи» Паулина позировала фотографам в платье свободного кроя — тогда многие предположили, что Андреева скрывает округлившийся живот.
В стенах «Гоголь-центра» актриса также появилась в необычном наряде. Для выхода в свет Паулина выбрала серый костюм — брюки с завышенной талией и модный пиджак, будто бы снятый с мужского плеча. Именно этот элемент одежды показался присутствующим подозрительным, ведь он полностью скрывал изящную фигуру Андреевой. А как вам кажется, актриса действительно беременна?
Паулина Андреева подогревает слухи о своей беременности
2 февраля «Гоголь-центр» отмечал свой первый юбилей — 5 лет. На мероприятии среди прочих гостей появились Федор Бондарчук и Паулина Андреева. К последней было приковано особенное внимание, ведь последние пару недель в Сети ходят слухи о ее беременности.
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А почему не женится, раз беременная она?
странно подобрана обувь к костюму
странно подобрана обувь к костюму
Очень нравится Паулина, но что-то в последнее время ее выражение лица стало напоминать мне Виталину...
Страшная, уши, как пропелляры
Тонкая и звонкая, общественности лишь бы потрепаться о чем-нибудь
белые кроссы не очень в тему. слишком крупная обувь с клешами смотрится не айс
Хороша Паулина, что бы не говорили злопыхатели. Ухожена, кожа светится, волосы блестят, тоненькая, изящная, одета всегда с иголочки, с хорошим вкусом. Не придерешься даже... Феде повезло. Хотя он тоже очень хорош)))
он не может жениться, потому что еще с первой женой не развелся.
Ну что за злыдни?! Паулина молода, свежа и красива. Ну какое сравнение может быть между этими разновозрастными женщинами? Давайте будем объективны.