Не так давно Паулина Андреева вышла в свет в платье свободного кроя, и ее тут же начали поздравлять с беременностью. На юбилее «Гоголь-центра» актриса вновь появилась на публике в неоднозначном наряде — на ней был брючный костюм с пиджаком oversize.

1 2 3 ... 10 Паулина Андреева дала новый повод для слухов о своей беременности

2 февраля «Гоголь-центр» отмечал свой первый юбилей — 5 лет. На мероприятии среди прочих гостей появились Федор Бондарчук и Паулина Андреева. К последней было приковано особенное внимание, ведь последние пару недель в Сети ходят слухи о ее беременности.



На эту мысль интернет-пользователей натолкнул недавний выход актрисы в свет. На премьере фильма «Селфи» Паулина позировала фотографам в платье свободного кроя — тогда многие предположили, что Андреева скрывает округлившийся живот.



В стенах «Гоголь-центра» актриса также появилась в необычном наряде. Для выхода в свет Паулина выбрала серый костюм — брюки с завышенной талией и модный пиджак, будто бы снятый с мужского плеча. Именно этот элемент одежды показался присутствующим подозрительным, ведь он полностью скрывал изящную фигуру Андреевой. А как вам кажется, актриса действительно беременна?