2 февраля Федор Бондарчук посетил со своей возлюбленной Паулиной Андреевой день рождения «Гоголь-центра». На мероприятии также появилась и бывшая жена режиссера — Светлана Бондарчук.

1 2 3 ... 11 2 февраля «Гоголь-центр» отмечал юбилей. На мероприятии были замечены Светлана Бондарчук...

На свой пятый день рождения «Гоголь-центр» собрал немало звездных гостей. Поздравить театр с первым юбилеем пришли Анна Михалкова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Павел Лунгин с супругой, Роман Абрамович и другие знаменитости.



На мероприятии также были замечены Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и Светлана Бондарчук. Бывшие супруги редко пересекаются на светских раутах, поэтому всем присутствующим было интересно, как они себя поведут.



Бондарчуки вовсе не избегали друг друга, а, наоборот, были рады не только встретиться, но и пообщаться. Тем самым Федор и Светлана лишний раз доказали, что, несмотря на развод, действительно сохранили теплые дружеские отношения.