На свой пятый день рождения «Гоголь-центр» собрал немало звездных гостей. Поздравить театр с первым юбилеем пришли Анна Михалкова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Павел Лунгин с супругой, Роман Абрамович и другие знаменитости.
На мероприятии также были замечены Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и Светлана Бондарчук. Бывшие супруги редко пересекаются на светских раутах, поэтому всем присутствующим было интересно, как они себя поведут.
Бондарчуки вовсе не избегали друг друга, а, наоборот, были рады не только встретиться, но и пообщаться. Тем самым Федор и Светлана лишний раз доказали, что, несмотря на развод, действительно сохранили теплые дружеские отношения.
Светлана и Федор Бондарчуки встретились на мероприятии и... были рады видеть друг друга
На свой пятый день рождения «Гоголь-центр» собрал немало звездных гостей. Поздравить театр с первым юбилеем пришли Анна Михалкова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Павел Лунгин с супругой, Роман Абрамович и другие знаменитости.
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Молодцы, расстались, как цивилизованные люди.
Мне нравится Светлана, спокойная речь, никакого просветительского зуда, направленного в массы.
Что-то на ее лице никакого удовольствия от общения с бывшим не видно.
На последнем фото страшная...
Она сама по себе страшная, ничего не поможет...Даже не симпатичная. Не пойму внимание к данной персоне ничего из себя не представляющей. Чем она известна, кроме того, что бывшая Бондарчука
Особенно на 4 фото хорошо видно, как Света рада. Ага. Заодно и видно прекрасно, как на самом деле выглядят женщины за 50, даже суперухоженные. Да и мужчины тоже, но Федю и так в общем видно, что не юный пастушок, а вот Света всегда нафотошоплена от души на своих фотках.
Мне нравится Светлана, спокойная речь, никакого просветительского зуда, направленного в массы.
4 фото - лучшее!!!
Вроде просветительским зудом в массы сейчас никто из селебов не грешит.
Вы забыли про Собчак, та пошла еще дальше
у Феди на 6 фото брючки просто атас. Как будто эйчэндэмосвская тинейджерская коллекция