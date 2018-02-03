9 января Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали мужем и женой, а 29 числа того же месяца сыграли пышную свадьбу. Как только в Сети появились первые фото и видео с торжества, общественность принялась их обсуждать. Конечно, были те (в том числе и Ольга Бузова), кто назвал эту свадьбу фарсом.
«Забавно слышать от людей, которых не было и которых не приглашали, басни Крылова. Так что остается пожелать терпения и сил, чтобы пережить факт, что люди все довольны и счастливы, и бесконечного счастья, чтобы не заходить к незнакомым и не писать чушь несусветную. Пусть Вас кто-нибудь заобнимает, чтобы видели во всем исключительно прекрасное» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru), — в завершение добавила девушка.
К слову, обычно Анастасия не реагирует на негатив в свой адрес. Возможно, на сей раз на ее эмоции повлияли гормоны — в Сети давно ходят слухи, что Тарасовы скоро станут родителями.
Мне она больше нравилась когда молчала. Никогда не надо неумным людям объяснять, что они неумные. Не поймут. Никогда не стоит отвечать на негатив. До тех пор пока вы на него не ответили, он принадлежит тому, кто его принес.
Хотя, смешно, если честно. Костенко - это такое жалкое и *** зрелище, особенно зная, чем у них с Димой все закончится )
Зачем отправдываться, если все равно все запомнили тебя как любовницу мужа Бузовой? Чтобы Костенко не сказала и не написала, ее репутации уже конец. Лучшее, что она может сделать - молча жить с таким прекрасным мужем, мониторя его на наличие любовницы, чтобы пресса раньше не узнала
Хорошая мина при плохой игре.
"Глаза не то, что сверкали, а горели без остановки и ни один человек не остался без внимания" Люди добрые!!! переведите сие кто-нибудь на русский
Видимо, хотела она высказаться умно и мудро, но получилось очень косноязычно. Лучше бы промолчала.
Нормально ответила, но действительно, лучше в таких случьях молчать.
У кого глаза горели? У пьяного Тарасова, у его друга напитка, который тоже в хлам был или у Мота, который офигивал над этим цирком? Или у самой невесты, когда Тарасов её либо таскал за собой, либо она одна где-то стояла и пыталась улыбаться?
Все эти ответы в сети - это ерунда. Вот если действительно будет крепкий и долгий брак, "хейтеры" и так заткнутся. А если нет, то какое значение имеет, какая была свадьба? Поживем - увидим.
Эх, жалко девку. Так и будет всю жизнь ужом извиваться и закрывать на все глаза, лишь бы не попросили