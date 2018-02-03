Свадьбу Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова обсуждала вся страна. Одни радовались за молодоженов, другие критиковали организацию торжества. Новоиспеченная супруга футболиста не стала молчать и дала отпор всем своим недоброжелателям.

1 2 3 ... 11 Анастасия Тарасова эмоционально отреагировала на критику ее свадьбы

9 января Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали мужем и женой, а 29 числа того же месяца сыграли пышную свадьбу. Как только в Сети появились первые фото и видео с торжества, общественность принялась их обсуждать. Конечно, были те (в том числе и Ольга Бузова), кто назвал эту свадьбу фарсом.

«Отвечаю для таких, как Вы — первый и последний раз. Очень хочется, чтобы это было правдой? Но нет, облом. Счастливые люди видят обратное, а вот злюки — пытаются привязаться, что-то там выдумать, раздуть, пустить слух, но только от этого впечатления реальных гостей, у которых есть собственные имена и настоящие чувства — они не изменятся. Глаза не то, что сверкали, а горели без остановки и ни один человек не остался без внимания», — отметила Тарасова, парируя резкие выпады недоброжелателей. «Отвечаю для таких, как Вы — первый и последний раз. Очень хочется, чтобы это было правдой? Но нет, облом. Счастливые люди видят обратное, а вот злюки — пытаются привязаться, что-то там выдумать, раздуть, пустить слух, но только от этого впечатления реальных гостей, у которых есть собственные имена и настоящие чувства — они не изменятся. Глаза не то, что сверкали, а горели без остановки и ни один человек не остался без внимания», — отметила Тарасова, парируя резкие выпады недоброжелателей.

«Забавно слышать от людей, которых не было и которых не приглашали, басни Крылова. Так что остается пожелать терпения и сил, чтобы пережить факт, что люди все довольны и счастливы, и бесконечного счастья, чтобы не заходить к незнакомым и не писать чушь несусветную. Пусть Вас кто-нибудь заобнимает, чтобы видели во всем исключительно прекрасное» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru), — в завершение добавила девушка.



К слову, обычно Анастасия не реагирует на негатив в свой адрес. Возможно, на сей раз на ее эмоции повлияли гормоны — в Сети давно ходят слухи, что Тарасовы скоро станут родителями.