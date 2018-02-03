Александр Серов стал третьим героем программы «Секрет на миллион», открывшим тайну из белого конверта. Так, певец рассказал, что 28 лет назад у него родилась внебрачная дочь, которая появилась на свет абсолютно невероятным образом...

1 2 3 ... 14 Александр Серов открыл свою тайну из белого конверта

Некая Наталья Тиллер регулярно уверяет общественность, что 30 лет назад родила от певца дочь. Серов в свою очередь опровергает это заявление. Вот и в студии «Секрета на миллион» Александр несколько раз подчеркнул, что у него есть одна-единственная дочь — Мишель.

В завершение шоу Лера Кудрявцева по традиции преподнесла герою белый конверт. И Серов согласился раскрыть свою тайну. Оказалось, что у него есть внебрачная дочь, и... речь не идет о ребенке Натальи Тиллер. В завершение шоу Лера Кудрявцева по традиции преподнесла герою белый конверт. И Серов согласился раскрыть свою тайну. Оказалось, что у него есть внебрачная дочь, и... речь не идет о ребенке Натальи Тиллер.

Около 30 лет назад в Ленинграде Александр в компании друзей познакомился с 19-летней Валентиной Аришиной, которая была фанаткой певца. Молодые люди выпивали, и, по воспоминаниям Серова, в какой-то момент Валентина разделась и прыгнула к нему в постель. После прерванного полового акта Аришина собрала со своего живота сперму артиста в пробирку, заявив, что хочет родить от него ребенка. Девушка использовала полученный таким образом биоматериал для инсеминации.

Александр, конечно, разозлился, однако был уверен, что у фанатки ничего не получится. Тем не менее оплодотворение произошло, и через 9 месяцев на свет появилась девочка по имени Алиса. Сегодня ей уже 28 лет, она живет в США, работает фотографом и недавно вышла замуж. Александр, конечно, разозлился, однако был уверен, что у фанатки ничего не получится. Тем не менее оплодотворение произошло, и через 9 месяцев на свет появилась девочка по имени Алиса. Сегодня ей уже 28 лет, она живет в США, работает фотографом и недавно вышла замуж.

О своей внебрачной дочери Серов узнал лишь через несколько лет, но желания общаться с ней у исполнителя как не было, так и нет. «Мне это неинтересно», — отрезал герой программы. Тем не менее певец отметил, что если Алиса захочет встретиться, он против не будет. На вопрос Леры, готов ли Александр назвать Алису своей дочерью, ответил, что это произойдет только после ДНК-теста, который подтвердит его отцовство.



При просмотре фотографий девушки физиогномист дал понять, что Алиса похожа на Александра. Этот факт подтвердил и сам певец. В завершение шоу Серов выразил огромную благодарность Аришиной за то, что она не кичится тем, что родила от артиста, и не требует никакой денежной компенсации.