Некая Наталья Тиллер регулярно уверяет общественность, что 30 лет назад родила от певца дочь. Серов в свою очередь опровергает это заявление. Вот и в студии «Секрета на миллион» Александр несколько раз подчеркнул, что у него есть одна-единственная дочь — Мишель.
Около 30 лет назад в Ленинграде Александр в компании друзей познакомился с 19-летней Валентиной Аришиной, которая была фанаткой певца. Молодые люди выпивали, и, по воспоминаниям Серова, в какой-то момент Валентина разделась и прыгнула к нему в постель. После прерванного полового акта Аришина собрала со своего живота сперму артиста в пробирку, заявив, что хочет родить от него ребенка. Девушка использовала полученный таким образом биоматериал для инсеминации.
О своей внебрачной дочери Серов узнал лишь через несколько лет, но желания общаться с ней у исполнителя как не было, так и нет. «Мне это неинтересно», — отрезал герой программы. Тем не менее певец отметил, что если Алиса захочет встретиться, он против не будет. На вопрос Леры, готов ли Александр назвать Алису своей дочерью, ответил, что это произойдет только после ДНК-теста, который подтвердит его отцовство.
При просмотре фотографий девушки физиогномист дал понять, что Алиса похожа на Александра. Этот факт подтвердил и сам певец. В завершение шоу Серов выразил огромную благодарность Аришиной за то, что она не кичится тем, что родила от артиста, и не требует никакой денежной компенсации.
Мне кажется, она даже сильней чем Мишка похожа на отца...
А я не вижу явного сходства.
Лучше никакого отца, чем такого .... Мерзкий он....
Только дочь от любимой женщины признал. Как раз тот случай что детьми не удержишь -не привяжешь, если тебя не любят
Я не понимаю- в чем разница для Серова любить только одну дочь от прелюбодейки и предательницы и не признавать других внебрачных? Те хотя бы любили его и родили пусть и вне брака, Дочки хотят с ним общаться. Что ему мешает? Когда он уйдет из жизни его будут вспоминать и поминать не одна а трое. Ты виновник их появления и не вали на женщин Подумай Перед Богом - ответишь за свой блуд. Покайся и измени свое отношение к своим нежеланным детям
Пределы мерзости,показываемой по центральному телевидению,существуют???
По всей стране наплодил..
Алиса красивее даже
Ну есть . А у других нет что ли...Есть у него любимая дочь живет с ней. Воспитывает обеспечивает. И молодец. Оставьте его в покое.
Пределы мерзости,показываемой по центральному телевидению,существуют???