Многие до сих пор с трудом верят в то, что знаменитости могут передвигаться на метро. Так, фото Марии Погребняк из вагона столичной подземки уже в который раз вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков.
Претензии с их стороны относятся, как правило, к внешнему виду 30-летней блондинки. На этот раз многих возмутила шиншилловая шуба, в которой Мария сфотографировалась в одном из вагонов.
«Дорогие, хочу сразу ответить тем, кто пишет бред: как ты можешь в шубе ездить на метро? И т.д..... а что с шубой может случиться? Или вы никогда на свидания при полном параде на метро не ездили?» — написала Погребняк (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).
Кроме того, мать троих детей намекнула, что в таком виде отправилась на свидание с мужем, а за руль решила не садиться в связи с неблагоприятными погодными условиями. «У меня в 15,16,17,18 лет не было машины, и к будущему мужу на романтики я ездила на метро в шикарном платье, на шпильках 16 см, с укладкой и макияжем!».
«Я к будущему мужу ездила на метро в шикарном платье и на шпильках»: Погребняк разозлилась и ответила на критику хейтеров
Многие до сих пор с трудом верят в то, что знаменитости могут передвигаться на метро. Так, фото Марии Погребняк из вагона столичной подземки уже в который раз вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков.
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деревня она и после 10 операций пластики деревню..это не скрыть
Господи кому нужны ее откровения,все бельем своим трясут на публике
Да шикарно выглядит, человеческая зависть и злоба не знает границ просто.
что за колхоз
Да шикарно выглядит, человеческая зависть и злоба не знает границ просто.
[тут пословица про девушку и деревню]
А фотографировал ее сидящий напротив бомж, интересно?
Да шикарно выглядит, человеческая зависть и злоба не знает границ просто.
Это безвкусица некоторых их не знает)))
Да шикарно выглядит, человеческая зависть и злоба не знает границ просто.
Это безвкусица некоторых их не знает)))
Мне кажется Пынзарь ( на соседней ветке) косит под погребняк лицом нити вон вставила))) А по теме Маша видели мы твой полный парад на старых фото. Кудри на плойку и каблуки с чиркизона. Вкус на обувь кстати не поменялся...