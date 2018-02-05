Стоит Марии Погребняк спуститься в метро, как среди ее подписчиц поднимается волна осуждения. Вот и на этот раз, опубликовав снимок из столичного метрополитена, блондинка столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей. И не стала молчать.

1 2 3 ... 10 Марию Погребняк вновь раскритиковали за фото из метро

Многие до сих пор с трудом верят в то, что знаменитости могут передвигаться на метро. Так, фото Марии Погребняк из вагона столичной подземки уже в который раз вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков.



Претензии с их стороны относятся, как правило, к внешнему виду 30-летней блондинки. На этот раз многих возмутила шиншилловая шуба, в которой Мария сфотографировалась в одном из вагонов.



«Дорогие, хочу сразу ответить тем, кто пишет бред: как ты можешь в шубе ездить на метро? И т.д..... а что с шубой может случиться? Или вы никогда на свидания при полном параде на метро не ездили?» — написала Погребняк (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).



Кроме того, мать троих детей намекнула, что в таком виде отправилась на свидание с мужем, а за руль решила не садиться в связи с неблагоприятными погодными условиями. «У меня в 15,16,17,18 лет не было машины, и к будущему мужу на романтики я ездила на метро в шикарном платье, на шпильках 16 см, с укладкой и макияжем!».