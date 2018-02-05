Для многих женщин климакс — непростое испытание. У 50-летней Памелы Андерсон есть свой рецепт, как бороться с перепадами настроения и другими проявлениями менопаузы, а также как чувствовать себя на много лет моложе.

1 2 3 ... 15 Памела Андерсон рассказала, что несколько лет назад у нее наступила пременопауза

Глядя на Памелу Андерсон, ни за что не скажешь, что скоро актриса отметит свой 51-й день рождения. Впрочем, и сама знаменитость признается, что не чувствует себя на свой возраст. В интервью британскому порталу Daily Mirror Памела призналась, что сейчас находится в гармонии с собой, хотя недавно все было ровно наоборот.



Все дело в том, что несколько лет назад у нее наступила пременопауза.

«Внезапно у меня начались приливы, резкая смена настроения, гормональные скачки… Я помню, как было тяжело моей матери справляться с проявлениями климакса, так что ужасно испугалась», — поделилась актриса с журналистами. «Внезапно у меня начались приливы, резкая смена настроения, гормональные скачки… Я помню, как было тяжело моей матери справляться с проявлениями климакса, так что ужасно испугалась», — поделилась актриса с журналистами.

По словам Андерсон, тогда ее жизнь сильно изменилась. Однако вместо того чтобы впасть в депрессию по поводу приближающейся старости, она предпочла… влюбиться!



Чуть меньше года Памела встречается с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Актриса признается, что переезд в Марсель к любимому стал для нее настоящим спасением, потому что она очень боялась наступления менопаузы. По словам знаменитости, она решилась на столь кардинальные перемены именно из-за этого.



Андерсон рассказала, что с возрастом ее сексуальное желание нисколько не уменьшилось и она чувствует себя как никогда привлекательной. Одним словом, после 50 жизнь только начинается!