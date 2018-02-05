Глядя на Памелу Андерсон, ни за что не скажешь, что скоро актриса отметит свой 51-й день рождения. Впрочем, и сама знаменитость признается, что не чувствует себя на свой возраст. В интервью британскому порталу Daily Mirror Памела призналась, что сейчас находится в гармонии с собой, хотя недавно все было ровно наоборот.
Все дело в том, что несколько лет назад у нее наступила пременопауза.
По словам Андерсон, тогда ее жизнь сильно изменилась. Однако вместо того чтобы впасть в депрессию по поводу приближающейся старости, она предпочла… влюбиться!
Чуть меньше года Памела встречается с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Актриса признается, что переезд в Марсель к любимому стал для нее настоящим спасением, потому что она очень боялась наступления менопаузы. По словам знаменитости, она решилась на столь кардинальные перемены именно из-за этого.
Андерсон рассказала, что с возрастом ее сексуальное желание нисколько не уменьшилось и она чувствует себя как никогда привлекательной. Одним словом, после 50 жизнь только начинается!
Красотка!!!!!
О, Пэм опять сисьГе большие вставила. Так лучше.
Сочная вся и сексуальная! Молодчина!
Отлично выглядит!