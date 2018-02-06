Италия — особая страна для Веры Брежневой и Константина Меладзе. Именно там в октябре 2015 года они узаконили свои отношения. Недавно певица отпраздновала там и другую важную веху — свое 36-летие. Чтобы день рождения Веры получился незабываемым, Константин увез ее в Венецию. Однако на этом сюрпризы не закончились.
Довольная именинница опубликовала и пару снимков с любимым мужчиной, чем очень удивила поклонников. Ведь фанаты исполнительницы хита «Доброе утро» уже давно привыкли к тому, что свою личную жизнь она держит в строжайшей тайне.
Вера также опубликовала фотографию с воздушными шарами в форме сердец и поблагодарила поклонников за теплые пожелания, которые они адресовали ей в день рождения.
«Спасибо за вашу любовь! Она наполняет и окрыляет меня! И она бесконечно взаимна! Те слова, которые я услышала и прочитала от вас — большой подарок. Спасибо, что вы чувствуете меня именно так! И пусть все, что вы желаете — сбудется!» — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Брежнева также призналась подписчикам, что не устраивала пышных празднеств, но все равно была очень счастлива, поскольку провела уикенд в прекрасной компании.
Видимо первый и единственный подарок, который он ей подарил. И сразу все вывалила в соцсети. А когда показывать нечего, то сразу "счастье любит тишину" и "держит в тайне"
Сара пошла в папу. Обидно
Сара пошла в папу. Обидно
Ну наконец то ! Вышли из подполья, а то от неё шарахался как от чумы. По поводу узаконивания их отношений - пошутили что ли?
Повеселили по поводу « держит личную жизнь в тайне», щас то че ее держать в тайне? Все тайны бывшая жена озвучила лет несколько назад. Ну , а то что вывел верку в театр- правильно, давно пора. Может до неё дойдёт ,что такое «певица»?
Ей всего 36 лет, надо же как она плохо выглядит, учитывая фильтры, фотошоп. Что ж такое то?
Первый раз за 15 или сколько там лет. Ну поздравляем! Ни мытьем так катаньем.
Привалило галушке счастье
Почему-то мне кажется, что Вера вместо оперы предпочла бы что-нибудь более традиционное в качестве подарка....
Ей всего 36 лет, надо же как она плохо выглядит, учитывая фильтры, фотошоп. Что ж такое то?