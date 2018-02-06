На днях Вера Брежнева отметила 36-летие. Свой день рождения певица отпраздновала в компании близких людей в Италии. Супруг знаменитой блондинки преподнес ей, по ее собственному признанию, «лучший» подарок — он сводил избранницу в театр.

1 2 3 ... 15 На днях Вера Брежнева отметила свой день рождения

Италия — особая страна для Веры Брежневой и Константина Меладзе. Именно там в октябре 2015 года они узаконили свои отношения. Недавно певица отпраздновала там и другую важную веху — свое 36-летие. Чтобы день рождения Веры получился незабываемым, Константин увез ее в Венецию. Однако на этом сюрпризы не закончились.

На днях Меладзе сводил жену во всемирно известный театр La Fenice на знаменитую оперу Джоаккино Россини. «''Севильский цирюльник'' — лучший подарок», — сообщила Брежнева подписчикам в новой инстаграм-истории. На днях Меладзе сводил жену во всемирно известный театр La Fenice на знаменитую оперу Джоаккино Россини. «''Севильский цирюльник'' — лучший подарок», — сообщила Брежнева подписчикам в новой инстаграм-истории.

Довольная именинница опубликовала и пару снимков с любимым мужчиной, чем очень удивила поклонников. Ведь фанаты исполнительницы хита «Доброе утро» уже давно привыкли к тому, что свою личную жизнь она держит в строжайшей тайне.



Вера также опубликовала фотографию с воздушными шарами в форме сердец и поблагодарила поклонников за теплые пожелания, которые они адресовали ей в день рождения.



«Спасибо за вашу любовь! Она наполняет и окрыляет меня! И она бесконечно взаимна! Те слова, которые я услышала и прочитала от вас — большой подарок. Спасибо, что вы чувствуете меня именно так! И пусть все, что вы желаете — сбудется!» — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Брежнева также призналась подписчикам, что не устраивала пышных празднеств, но все равно была очень счастлива, поскольку провела уикенд в прекрасной компании.