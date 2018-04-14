На прошедшей неделе мы узнали, к каким аргументам прислушивается Алексей Воробьев, где предпочитает загорать Мария Погребняк, а заодно выяснили, при виде какого блюда Анна Хилькевич теряет силу воли.

1 2 3 ... 20 Одной стрельбы глазами бывает недостаточно, и тогда девушки, желающие обворожить Алексея Воробьева пускают в ход просто железные аргументы

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



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