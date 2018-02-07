7 февраля Анна Бузова опубликовала в своем Инстаграме видео со съемки, в которой она приняла участие. «Спасибо, что увидела меня другой», — написала она, обратившись к фотографу (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Черные брюки на подтяжках, белая майка, жакет-оверсайз, широкополая шляпа — младшая сестра главной звездной персоны 2017 года эффектно позировала перед камерой, представляя себя звездой фильмов девяностых.
У этих двух девушек не так много схожих черт — да, обе брюнетки, имеют тонкие черты лица и обаятельные улыбки, но назвать их похожими друг на друга нельзя. И все же, не кажется ли вам, что на этих кадрах Бузову-младшую не отличить от Тарасовой?
На Анастасию совсем не похожа, но девушка красивая.
На Анастасию совсем не похожа, но девушка красивая.
У Бузовой курносый нос , а у Костенко носик красивый . Не похожи , вообще.