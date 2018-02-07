

Если вы уже успели оценить новую прическу Ольги Бузовой , предлагаем вам переключить внимание на ее сестру. Нет, 29-летняя Анна не нарастила волосы, и не перекрасилась из брюнетки в блондинку. Зато она выложила в Инстаграм очень любопытное видео.

1 2 3 ... 10 Анна Бузова поделилась кадрами со своих последних съемок

7 февраля Анна Бузова опубликовала в своем Инстаграме видео со съемки, в которой она приняла участие. «Спасибо, что увидела меня другой», — написала она, обратившись к фотографу (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Черные брюки на подтяжках, белая майка, жакет-оверсайз, широкополая шляпа — младшая сестра главной звездной персоны 2017 года эффектно позировала перед камерой, представляя себя звездой фильмов девяностых.

Чем больше мы любовались игривой брюнеткой, тем больше замечали, казалось, невозможное — Анна Бузова напомнила нам Анастасию Тарасову. Чем больше мы любовались игривой брюнеткой, тем больше замечали, казалось, невозможное — Анна Бузова напомнила нам Анастасию Тарасову.

У этих двух девушек не так много схожих черт — да, обе брюнетки, имеют тонкие черты лица и обаятельные улыбки, но назвать их похожими друг на друга нельзя. И все же, не кажется ли вам, что на этих кадрах Бузову-младшую не отличить от Тарасовой?