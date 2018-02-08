На прошедшем благотворительном ужине amfAR блистали не только западные знаменитости, но и наши соотечественницы — Виктория Лопырева и Кристина Романова. Возлюбленная Вячеслава Доронина поддержала негласный дресс-код, появившись на вечере в платье с высоким разрезом, а вот российская телеведущая решила сделать акцент на другом.
Обратите внимание на талию 34-летней блондинки. Она смотрится неестественно тонкой, особенно на фоне стройной фигуры 23-летней Кристины Романовой. Возможно, все дело в специальном корсете, вшитом в платье Виктории, но что-то подсказывает нам, что это не так.
И без того стройная Виктория Лопырева уже не раз была поймана на чрезмерном ретушировании собственных снимков. Хотя (и вряд ли кто-то с этим не согласится) ее идеальная фигура в этом совершенно не нуждается.
Тонкий намек: талия Лопыревой смотрится в два раза уже, чем у юной и хрупкой подруги Доронина
На прошедшем благотворительном ужине amfAR блистали не только западные знаменитости, но и наши соотечественницы — Виктория Лопырева и Кристина Романова. Возлюбленная Вячеслава Доронина поддержала негласный дресс-код, появившись на вечере в платье с высоким разрезом, а вот российская телеведущая решила сделать акцент на другом.
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Так и будет до пенсии «возлюбленная доронина»? Лопырева - барби, Доронин- кен. А возлюбленная что то грустная, глаза пустые
Лопырева нацелилась на Доронина, очень много ее фото с тусовок с «возлюбленной Доронина», типа пааадружки ))) либо они уже дивут втроем
Что с лицом? Неужели она не видела, когда фотошопила, что превратила себя в пришельца.
возлюбленная Доронина смотрится красиво и естественно,а Лопырёва как фрик. может парочку рёбер себе удалила)) делать нечего-новую моду завела фоткаться с молодыми красотками и "затмевать их" своею яркостью , никак не красотой!