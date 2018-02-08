«Резекция ребер или просто удачный наряд?» — шутили интернет-пользователи, комментируя одну из последних фотографий Виктории Лопыревой. На снимке, наделавшем немало шума, талия 34-летней телеведущей выглядит пугающе тонкой.



1 2 3 ... 10 Кристина Романова и Виктория Лопырева на вечере amfAR в Нью-Йорке

На прошедшем благотворительном ужине amfAR блистали не только западные знаменитости, но и наши соотечественницы — Виктория Лопырева и Кристина Романова. Возлюбленная Вячеслава Доронина поддержала негласный дресс-код, появившись на вечере в платье с высоким разрезом, а вот российская телеведущая решила сделать акцент на другом.



Обратите внимание на талию 34-летней блондинки. Она смотрится неестественно тонкой, особенно на фоне стройной фигуры 23-летней Кристины Романовой. Возможно, все дело в специальном корсете, вшитом в платье Виктории, но что-то подсказывает нам, что это не так.



И без того стройная Виктория Лопырева уже не раз была поймана на чрезмерном ретушировании собственных снимков. Хотя (и вряд ли кто-то с этим не согласится) ее идеальная фигура в этом совершенно не нуждается.

