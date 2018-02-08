После свадьбы с Эваном Шпилгелем, которая состоялась весной прошлого года, Миранда Керр заявила, что обязательно родит любимому ребенка. Правда, знаменитость планировала повременить с прибавлением в семействе, потому что и у нее, и у супруга слишком много работы. То ли супермодель передумала, то ли в планы вмешалась жизнь, но в ноябре представитель пары объявил, что скоро супруги станут родителями.
Не так давно Миранда поделилась с журналистами американского портала Us Weekly о том, как проходит ее беременность. Как и следовало ожидать, сперва знаменитость рассказала, что Эван просто на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждет появления на свет наследника. Да и сын супермодели от актера Орландо Блума Флинн тоже быстрее хочет стать старшим братом.
Керр призналась, что ее вторая беременность проходит намного тяжелее, чем первая. «Я постоянно испытываю мигрени, вызванные изменением гормонального фона. Такого не было, когда я готовилась к рождению Флинна, — поделилась с переживаниями Миранда. — Мой врач говорит, что во время ожидания второго ребенка гормоны скачут сильнее, чем во время первой беременности, — именно поэтому у меня и болит голова».
Точно неизвестно, когда родится отпрыск Миранды и Эвана, но надеемся, что после этого события мигрени перестанут мучить супермодель.
Миранда Керр призналась, что вторая беременность заставляет ее страдать
После свадьбы с Эваном Шпилгелем, которая состоялась весной прошлого года, Миранда Керр заявила, что обязательно родит любимому ребенка. Правда, знаменитость планировала повременить с прибавлением в семействе, потому что и у нее, и у супруга слишком много работы. То ли супермодель передумала, то ли в планы вмешалась жизнь, но в ноябре представитель пары объявил, что скоро супруги станут родителями.
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