Около месяца интернет-пользователи тщетно старались понять, какие же отношения у Ольги Бузовой с Тимуром Батрутдиновым. Звезды ТНТ, в свою очередь, лишь сильнее запутывали своих поклонников, то заявляя о дружбе, то публикуя довольно романтичные совместные кадры. Мы попросили профайлера изучить эти фотоулики, чтобы наконец узнать, что на самом деле Ольга и Тимур испытывают друг к другу.

1 2 3 ... 20 Профайлер уверен, что с Тимуром Батрутдиновым у Ольги Бузовой более доверительные отношения, чем были с Дмитрием Тарасовым

После того, как Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, о ее личной жизни ходило немало слухов. При этом в интервью певица неоднократно заявляла, что из-за предательства супруга она пока не готова вновь довериться мужчине. Поэтому когда в середине октября 2017 года появилась информация о том, что Ольга крутит любовь с молодым участником «Дома-2» Романом Гриценко, в это попросту никто не поверил. Однако шло время, а новостей об отношениях Бузовой становилось все больше. Роман словно старался сделать все возможное, чтобы завоевать Ольгу. Правда, ему это так и не удалось. Певица и участник телепроекта поссорились и расстались. Ольга уехала на отдых с… Тимуром Батрутдиновым.

Конечно, ни для кого не было секретом, что звезды ТНТ давно знакомы, но тот факт, что в Таиланде они оказались на одной и тот же вилле, интернет-пользователей изрядно удивил. Конечно, ни для кого не было секретом, что звезды ТНТ давно знакомы, но тот факт, что в Таиланде они оказались на одной и тот же вилле, интернет-пользователей изрядно удивил.

И если фанаты Батрутдинова были совершенно не в восторге от того, с кем он проводит время, то поклонники Бузовой — наоборот. Впрочем, и юморист, и певица решили воспользоваться ситуацией, начав регулярно подшучивать над своими фолловерами и даже создав совместный хэштег #дружбанаграни. Правда, подписчики быстро догадались, что дружбой дело тут явно не ограничивается.



В конце января 2018 года Ольга дала откровенное интервью, в котором призналась, что теперь уж точно готова к новым отношениям: «Я подумываю ответить ему взаимностью, ведь сердце уже оттаяло, и боль почти прошла». Правда, некоторое время для поклонников Бузовой оставалась тайной личность загадочного ухажера, пока журналисты не выяснили, с кем же коротает вечера ведущая «Дома-2». Папарацци запечатлели Ольгу в объятиях… Тимура.

Пока Ольга и Тимур наслаждаются эффектом разорвавшейся бомбы, который вызвали слухи об их романе и свадьбе, а поклонники фантазируют, как будут выглядеть общие дети звезд ТНТ, некоторые интернет-пользователи все еще сомневаются в правдивости этого романа. Поэтому мы попросили эксперта по языку тела Илью Анищенко проанализировать совместные кадры знаменитостей. «У Тимура и Ольги доверительные и теплые отношения. Заметно, что это не специально разыгранная история, хоть Тимур и хвастался взрывным ростом подписчиков в своем Инстаграме. На всех совместных снимках Бузова и Батрутдинов широко и искренне улыбаются, крепко держатся за руки. Ни на одном из кадров я не увидел тех негативных эмоций, какие были у Тарасова, который, как вы помните, не любил постоянно фотографироваться. Но Тимуру в этом плане проще — он и сам публичная личность, потому лучше понимает Ольгу, в отличие от Дмитрия», — уверен профайлер. Что еще увидел на совместных снимках и видеороликах наш эксперт по языку тела и жестов? Листайте фотогалерею, чтобы узнать.