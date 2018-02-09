Личная жизнь Бориса Корченикова — тайна за семью печатями. Поэтому новость о том, что в скором времени телеведущий станет папой, не удивила, а скорее шокировала интернет-пользователей.
Заявление о скором пополнении Корчевников сделал сам, во время записи очередного выпуска своей программы «Судьба человека». Гостьей эфира стала многодетная мама, певица Натали.
Во время беседы с артисткой, рассказывающей о трех своих прекрасных сыновьях, Борис неожиданно сообщил, что в скором времени у него появится ребенок.
Других подробностей — когда малыш появится на свет и кто его родит – Корчевников не сообщил. Woman.ru будет следить за развитием этой истории.
Ну усё, понеслось!
А он какой ориентации? Гетеро?
А он какой ориентации? Гетеро?
О и Борюсик пошел в магазин за лялькой, правильно, нечего отставать от братьев по цеху, все детей покупают и он не хуже
хороший светлый человек. Счастья ему!
О и Борюсик пошел в магазин за лялькой, правильно, нечего отставать от братьев по цеху, все детей покупают и он не хуже
Господи, и этот такой. Скоро нормальных людей будут считать секс-меньшинства.
Господи, и он такой же. Скоро нормальных людей будут считать секс-меньшинства.
Господи, и он такой же. Скоро нормальных людей будут считать секс-меньшинства.
Господи, и он такой же. Если да то печально. Скоро нормальных людей будут считать с е к с- меньшинства.