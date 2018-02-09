На днях Ксения Собчак приняла приглашение президента США Дональда Трампа и прилетела в Вашингтон на молитвенный завтрак. С ее визитом было связано много ожиданий, но сама Ксения поразила как сторонников, так и критиков, заявив, что мероприятие было «скучным и бесполезным».

1 2 3 ... 18 Ксения Собчак побывала на молитвенном завтраке президента США Дональда Трампа

Неожиданный визит Ксении Собчак в США стал для СМИ не менее горячим инфоповодом, чем начало Олимпийских игр. За несколько дней телеведущая и политик успела дать пресс-конференцию, ровно на пять минут зайти на молитвенный завтрак к Дональду Трампу, а потом побеседовать с корреспондентом CNN. Собчак отметила, что на приеме президента ей не понравилось: «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — поделилась она.



Нам стало интересно, как в США воспринимают ее фигуру: ведь мы с вами до сих пор помним шоу «Блондинка в шоколаде», в котором будущий кандидат в президенты демонстрировала все прелести гламурной жизни в нулевые, не забываем «Дом-2» с ее участием, а также множество папарационных съемок, представляющих Ксению как многогранную, но весьма легкомысленную особу.

Некоторое время назад Собчак рассказала в интервью Associated Press, что такая популярность в стране сыграет ей на руку. «Я единственный человек, известный россиянам так же хорошо, как Путин. Мой статус звезды шоу-бизнеса сделал меня легко узнаваемой и популярной, поэтому даже те, кого возмущает моя политическая карьера, в итоге проголосуют за меня просто потому, что знают меня», — заявила она. Тогда же Собчак добавила, что надеется повторить «эффект Трампа».



Но многие эксперты сомневаются в том, что ей это удастся. Дональд Трамп, по их мнению, выиграл отчасти из-за того, что его позиция была близка и понятна обычным людям.

К тому же, он всячески подчеркивал то, что озабочен проблемами электората.



Подчеркивая свой звездный статус, Ксения, по мнению ее противников, дает повод говорить о том, что ей нет никакого дела до обычных россиян. Подчеркивая свой звездный статус, Ксения, по мнению ее противников, дает повод говорить о том, что ей нет никакого дела до обычных россиян.

В этом же интервью, перепечатанном затем Daily Mail, регалии Ксении звучали как «the celebrity TV host» («знаменитая телеведущая»), «glamour, sharp wit and defiant» («гламурная, остроумная и вызывающая»). В том же материале не преминули отметить и то, что слава пришла к ней вместе с клише «русская Пэрис Хилтон», от которого она усердно открещивается последние несколько лет. Но на Западе такие пикантные вещи помнят ох как долго: чего только стоили кадры жарких съемок Мелании Трамп, которые с наслаждением перепечатывали таблоиды в день избрания ее мужа президентом.



В Sun Herald и The Sun Ксению Собчак называют «светской дамой», «звездой реалити» и с удовольствием публикуют ее снимки с пергидрольным блондом и декольте начала нулевых.

Создается ощущение, что американские СМИ договорились не употреблять в отношении звезды слова «политик», а значит, не воспринимать ее всерьез. Ксения Собчак сегодня очень дорого платит за свое более чем легкомысленное отношение к имиджу в молодости. Создается ощущение, что американские СМИ договорились не употреблять в отношении звезды слова «политик», а значит, не воспринимать ее всерьез. Ксения Собчак сегодня очень дорого платит за свое более чем легкомысленное отношение к имиджу в молодости.

На сайте Daily Mail новости, в которых фигурирует Собчак, воспринимаются с юмором.

подписчики соревнуются в остроумии: «Единственное, что я считаю более оскорбительным, чем сравнение с Пэрис Хилтон, — сравнение с Кардашьян», «Судя по характеру новостей Daily Mail о России, скоро ее кто-нибудь убьет и съест», «Молитвенный завтрак у Трампа? Да вы издеваетесь! Кому они там молятся?» — пишут комментаторы.



К сожалению, ни один из них не призвал общественность относиться к Собчак серьезнее. С другой стороны, шуток по поводу Трампа тоже было очень много. До его избрания.