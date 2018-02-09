Певица Юлия Началова никогда не имела проблем с законом. Но в конце прошлого года столкнулась, по ее словам, с неправомерными действиями и хамским поведением сотрудников ДПС.

8 февраля в Дорогомиловском суде города Москвы состоялось заседание по делу, ответчиком в котором выступала Юлия Началова. Как оказалось, еще в конце декабря 37-летнюю певицу задержали сотрудники ГИБДД, предложив ей проехать на медицинское освидетельствование по подозрению в алкогольном опьянении. Артистка отказалась.



Согласно протоколу правонарушения Юлия Началова была нетрезва. По словам обвинителей, у нее была нарушена речь, имелся характерный запах изо рта.

Как сообщает сама звезда, она не принимает алкоголь из-за болезни. «У меня подагра», —пояснила Началова.



Знаменитость уже лишили водительских прав на полтора года и выписали штраф в размере 30 000 рублей. Но певица не намерена так быстро сдаваться. Она решила доказать неправомерность действий сотрудников ГИБДД. И готова использовать для этого любые средства. Так, Началова сообщила своим подписчикам в Инстаграме, что примет участие в съемках программы Дмитрия Шепелева и пройдет проверку на детекторе лжи.