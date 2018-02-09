На прошедшей неделе мы узнали, что Рита Керн делала в музее, к каким хитростям Ксения Бородина прибегает, чтобы накормить дочь, а заодно выяснили, какой альбом готовится выпустить Настасья Самбурская.

1 2 3 ... 19 Рита Керн утверждает, что на данном снимке ценный экспонат только один! И это отнюдь не полотно Ван Гога

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.





