Александр Серов и Елена Стебенева прожили в браке 19 лет. Однако семейная жизнь артиста и гимнастки не была счастливой. После расставания певец не раз говорил о том, что его бывшая жена испортила их отношения. Стебенева несколько лет не комментировала обвинения Серова. Недавно же Елена нарушила молчание и поведала о том, что Александр постоянно ей изменял, однако спортсменка решилась уйти от мужа только после того, как он ее избил.
На днях музыкант в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что бывшая жена рассказала неправду. По словам Александра, он дал Елене три пощечины, а не бил ее до крови. Артист подчеркнул, что та драка была единственной и случилась тогда, когда терпеть поведение спортсменки он уже не мог. Певец также утверждает, что у гимнастки есть проблемы с психикой. Александр долго не хотел разводиться с Еленой, потому что боялся за дочь Мишель.
Серов также вспомнил, что у них со Стебеневой должно было быть два ребенка. Их первенец появился на свет слабым и без кисти правой руки. В это время артист находился в другом городе на гастролях. Администратор певца Дмитрий Галихин сообщил ему о рождении малыша.
Когда Александр приехал в Москву, он тут же принялся искать врачей, способных помочь ребенку. Однако малыш умер, так как его сердце не выдержало. Спустя некоторое время до знаменитости дошли слухи, что спортсменка так поступила с ребенком, потому что забеременела от другого мужчины.
Божемой..в россии было две беда а теперь еще и серов!!!
в последнее время все певцы и артисты сума посходили, весь свой семейный мусор вываливают и конца этому нет
это было в90 ые. тогла везде писали что реб родился с перепонками между пальцев , (такое бывает) ещечто атрофированные кисти. и они не забрали "бракованного" оставили в роддоме. он не умер. потом здоровую Мишель родили! вот атк
Авторы стать " ОБ ЕГО" изменах это как ??? О ЕГО .. что за журналисты?! Вы и разговариваете так "ОБ его"
а дочь Мишель тоже на него не похожа кстати. Совсем не вижу общих черт.
Серов, видимо, совсем обнищал раз начал так позорится на всех каналах ради денег.
Да тут уже писали свидетели, что Серов сразу отказался от ребёнка, а не умер он.
Авторы стать " ОБ ЕГО" изменах это как ??? О ЕГО .. что за журналисты?! Вы и разговариваете так "ОБ его"
Серов, видимо, совсем обнищал раз начал так позорится на всех каналах ради денег.
Серов лучше бы занялся своей внешностью, ему надо идти участвовать в передачи про похудение и пластические операции. Публичному человеку стыдно так выглядеть в наше время.