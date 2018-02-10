Недавно Елена Стебенева, экс-супруга Александра Серова, впервые рассказала об его изменах и о том, что однажды артист ее избил. На днях же певец решил прокомментировать ее слова и поведал новые шокирующие подробности их совместной жизни.

1 2 3 ... 15 Александр Серов рассказал новые подробности семейной жизни с Еленой Стебеневой

Александр Серов и Елена Стебенева прожили в браке 19 лет. Однако семейная жизнь артиста и гимнастки не была счастливой. После расставания певец не раз говорил о том, что его бывшая жена испортила их отношения. Стебенева несколько лет не комментировала обвинения Серова. Недавно же Елена нарушила молчание и поведала о том, что Александр постоянно ей изменял, однако спортсменка решилась уйти от мужа только после того, как он ее избил.



На днях музыкант в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что бывшая жена рассказала неправду. По словам Александра, он дал Елене три пощечины, а не бил ее до крови. Артист подчеркнул, что та драка была единственной и случилась тогда, когда терпеть поведение спортсменки он уже не мог. Певец также утверждает, что у гимнастки есть проблемы с психикой. Александр долго не хотел разводиться с Еленой, потому что боялся за дочь Мишель.



Серов также вспомнил, что у них со Стебеневой должно было быть два ребенка. Их первенец появился на свет слабым и без кисти правой руки. В это время артист находился в другом городе на гастролях. Администратор певца Дмитрий Галихин сообщил ему о рождении малыша.

«Я начинаю звонить доктору. Он говорит: ''По всей вероятности, или принимали сильные таблетки, чтобы получился выкидыш, или просто травили''», — признался Серов. «Я начинаю звонить доктору. Он говорит: ''По всей вероятности, или принимали сильные таблетки, чтобы получился выкидыш, или просто травили''», — признался Серов.

Когда Александр приехал в Москву, он тут же принялся искать врачей, способных помочь ребенку. Однако малыш умер, так как его сердце не выдержало. Спустя некоторое время до знаменитости дошли слухи, что спортсменка так поступила с ребенком, потому что забеременела от другого мужчины.