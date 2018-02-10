В 2017 году история изнасилования Дианы Шурыгиной получила широкий общественный резонанс. Девушка дала немало интервью журналистам о той злополучной ночи. А вот осужденный за это преступление Сергей Семенов редко общался с представителями СМИ. В начале января молодому человеку удалось выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. С тех пор Семенов изредка сообщает о том, что происходит в его жизни. Так, недавно он смог выплатить Диане компенсацию за моральный вред.
На днях Сергей разоткровенничался в разговоре с Антоном Лядовым, ведущим Youtube-канала «The Люди». Семенов в очередной раз заявил, что не насиловал Шурыгину. Молодой человек признает, что пил в тот судьбоносный вечер, но контролировал себя. Сергей вспомнил, что все ребята видели, как Диана к нему приставала и оказывала знаки внимания.
Семенов добавил, что когда он уходил спать, Шурыгина продолжала веселиться. Юноша также отрицает, что говорил, будто девушкой легко было воспользоваться. Сергей опроверг и тот факт, что посоветовал Александру Рухлину, которого тоже сначала обвиняли в изнасиловании, пойти в комнату к Диане.
Сергей признался, что был шокирован, когда его задержали. Молодой человек до последнего момента надеялся, что его оправдают. Семенов поделился, что некоторое время не мог осознать того, что оказался в тюрьме. В колонии, куда юношу перевели после сокращения срока наказания, многие заключенные его поддерживали. Сергей работал на промзоне и получал оклад, но большая часть денег уходила Диане.
Сейчас Семенов проживает в Тольятти, но не может покинуть пределы города из-за электронного браслета на ноге. Сергей планирует помогать другим молодым людям и делиться советами в Инстаграме.
Оспади! избави нас еще и от исповеди насильника!
В женском журнале пиарят насильника???????? Остановитесь...................
Оспади! избави нас еще и от исповеди насильника!
Вы уверены на 100% что он насальник?! По моему эта деваха просто использовала его чтобы пропиариться, вот и все. Народ такой глупый вообще. Покажи на человека и скажи что он плохой тут же камнями закидают.
На этой Диане пробы ставить негде, какое изнасилование?.. Больше доверия вызывают слова парня. Не удивлюсь, если она действительно на него напрыгнула сама. А следствие под давлением масс-медиа его осудила.
Верю Семенову. У Шурыгиной после принятия «на донышке» просто зачесалось одно место, которое уже давно было пользуемым другими по прямому назначению) Названивал папаша, по голосу понял, что доня пьяна, приехал, дал в репу.. А она ничего лучше не нашла, как обвинить парней якобы в изнасиловании. Ну, чтоб еще больше ей от папани не досталось. Вот и все)
Особенно понравилось,носочки сняла,презерватив помогла надеть,куда мы катимся.А главная новость для страны девсвенность востоновить хотется дитятке,ремня на всю задницу не мешало дать,а то героиня
В женском журнале пиарят насильника???????? Остановитесь...................
Оспади! избави нас еще и от исповеди насильника!
Особенно понравилось,носочки сняла,презерватив помогла надеть,куда мы катимся.А главная новость для страны девсвенность востоновить хотется дитятке,ремня на всю задницу не мешало дать,а то героиня
Реально смешно - жертва изнасилования снимает белые носочки и помогает «насильнику» надеть презерватив)) Я щас прям расплачусь от жалости..
Верю Семенову. У Шурыгиной после принятия «на донышке» просто зачесалось одно место, которое уже давно было пользуемым другими по прямому назначению) Названивал папаша, по голосу понял, что доня пьяна, приехал, дал в репу.. А она ничего лучше не нашла, как обвинить парней якобы в изнасиловании. Ну, чтоб еще больше ей от папани не досталось. Вот и все)