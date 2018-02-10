Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов старается избегать общения с журналистами. Однако на днях молодой человек решил дать откровенное интервью и поведал не только о том, что, по его версии, случилось той ужасной ночью, но и о своей жизни после нее.

1 2 3 ... 14 Сергей Семенов вновь заявил, что не насиловал Диану Шурыгину

В 2017 году история изнасилования Дианы Шурыгиной получила широкий общественный резонанс. Девушка дала немало интервью журналистам о той злополучной ночи. А вот осужденный за это преступление Сергей Семенов редко общался с представителями СМИ. В начале января молодому человеку удалось выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. С тех пор Семенов изредка сообщает о том, что происходит в его жизни. Так, недавно он смог выплатить Диане компенсацию за моральный вред.



На днях Сергей разоткровенничался в разговоре с Антоном Лядовым, ведущим Youtube-канала «The Люди». Семенов в очередной раз заявил, что не насиловал Шурыгину. Молодой человек признает, что пил в тот судьбоносный вечер, но контролировал себя. Сергей вспомнил, что все ребята видели, как Диана к нему приставала и оказывала знаки внимания.

«Она помогала мне раздеваться и сама раздевалась. Как я должен был понять, что это изнасилование? Я с уверенностью могу сказать, что ни один мужчина бы не понял, что в этот момент ты насилуешь кого-то», — сообщил Сергей. «Она помогала мне раздеваться и сама раздевалась. Как я должен был понять, что это изнасилование? Я с уверенностью могу сказать, что ни один мужчина бы не понял, что в этот момент ты насилуешь кого-то», — сообщил Сергей.

Семенов добавил, что когда он уходил спать, Шурыгина продолжала веселиться. Юноша также отрицает, что говорил, будто девушкой легко было воспользоваться. Сергей опроверг и тот факт, что посоветовал Александру Рухлину, которого тоже сначала обвиняли в изнасиловании, пойти в комнату к Диане.



Сергей признался, что был шокирован, когда его задержали. Молодой человек до последнего момента надеялся, что его оправдают. Семенов поделился, что некоторое время не мог осознать того, что оказался в тюрьме. В колонии, куда юношу перевели после сокращения срока наказания, многие заключенные его поддерживали. Сергей работал на промзоне и получал оклад, но большая часть денег уходила Диане.



Сейчас Семенов проживает в Тольятти, но не может покинуть пределы города из-за электронного браслета на ноге. Сергей планирует помогать другим молодым людям и делиться советами в Инстаграме.