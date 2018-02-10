На Олимпийских играх-2018 российские спортсмены выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала. К сожалению, МОК не пустил многих атлетов с незапятнанной репутацией на состязания. Тем не менее эта ситуация никак не повлияла на решимость российских спортсменов. Так, керлингисты уже прорываются вперед в турнирах и сыграют в полуфинале.
А на второй день после открытия Олимпиады шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Елистратов посвятил свою победу всем недопущенным до Игр спортсменам. Семен также признался журналистам, что сожалеет, что не смог посоревноваться с Виктором Аном.
Елистратов — многократный призер чемпионатов России и Европы. В 2016 году стало известно, что в допинг-пробах Семена был найден мельдоний, за что его отстранили от состязаний. Однако когда Всемирное антидопинговое агентство установило допустимую норму этого вещества, то с шорт-трекиста сняли временное отстранение.
Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде
На Олимпийских играх-2018 российские спортсмены выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала. К сожалению, МОК не пустил многих атлетов с незапятнанной репутацией на состязания. Тем не менее эта ситуация никак не повлияла на решимость российских спортсменов. Так, керлингисты уже прорываются вперед в турнирах и сыграют в полуфинале.
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Молодец. Он первый. Но будут и еще медали, ни секунды не сомневаюсь.
Ура! Поздравления )
Умничка Семён! Удачи! А чинушам гореть в аду...
Семён!!!! Мы гордимся тобой!!!! Знаем,что Вам в сто раз труднее,чем остальным!!! Но мы всей душой и сердцем болеем за Вас!!!
Ураааа!!!! Семён,мы гордимся тобой!!! Всем сердцем и душой болеем за Вас!!!!
Ееее!! Погнали,будут и еще! Поздравления и апплодисменты!
Из Казахстана примите мои поздравления, и покажите всем что Россия СУПЕР!
Из Казахстана примите мои поздравления, и покажите всем что Россия СУПЕР!
Из Казахстана примите мои поздравления, и покажите всем что Россия СУПЕР!
Бред какой-то.почему чистые от допинга русские спортсмены выступают в серых ветровках, словно они не имеют гражданства?