9 февраля состоялось открытие Олимпийских игр-2018. Уже на второй день соревнований в Пхенчхане спортсмен Семен Елистратов одержал первую для россиян победу.

1 2 3 ... 11 Шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх-2018

На Олимпийских играх-2018 российские спортсмены выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала. К сожалению, МОК не пустил многих атлетов с незапятнанной репутацией на состязания. Тем не менее эта ситуация никак не повлияла на решимость российских спортсменов. Так, керлингисты уже прорываются вперед в турнирах и сыграют в полуфинале.



А на второй день после открытия Олимпиады шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. Елистратов посвятил свою победу всем недопущенным до Игр спортсменам. Семен также признался журналистам, что сожалеет, что не смог посоревноваться с Виктором Аном.



Елистратов — многократный призер чемпионатов России и Европы. В 2016 году стало известно, что в допинг-пробах Семена был найден мельдоний, за что его отстранили от состязаний. Однако когда Всемирное антидопинговое агентство установило допустимую норму этого вещества, то с шорт-трекиста сняли временное отстранение.