Сергей Соседов прославился благодаря шоу «Акула пера» и своими откровенными и порой дерзкими заявлениями в адрес представителей шоу-бизнеса. На днях музыкальный критик стал героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и за редким исключением говорил не только о других людях, но и о себе.
Соседов сообщил, почему разочаровался в Алле Пугачевой. По словам критика, Примадонна поет намного хуже, чем на пике своей карьеры. Сергей полагает, что репертуар у певицы слишком слабый и недостойный звезды эстрады. Соседов считает, что Пугачева должна завершить карьеру. По его мнению, брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина — это ее проект, любви между ними нет, а их венчание было ошибкой.
Сам Соседов же живет с мамой. Он не хочет переезжать от родительницы, потому что она уже в преклонном возрасте. К тому же им хорошо живется вместе. Сергей признался, что никто не понимает его так, как мама. С детства критик был одиночкой. Он жалеет, что его личная жизнь не сложилась. Соседов никогда не был женат, да и не скрывает, что его мало интересует противоположный пол. В первый раз Сергей влюбился в своего одноклассника по музыкальной школе, когда ему было 14 лет, и первые интимные отношения у него также были с юношей. Тем не менее секс с женщинами у критика тоже был. Некоторое время он тесно общался со своей почитательницей Любой. Женщина надеялась, что они сыграют свадьбу, но Соседов не был к этому готов.
Критик признался, что мечтает о своем ребенке. Сергей даже когда-то разговаривал о возможности родить наследника со своей подругой Ириной. Тем не менее Соседов пока не представляет, как завести малыша, но уже подумывает об искусственном методе. Мужчина переживает, что потенциальная мать может отобрать у него ребенка. Лера же познакомила Сергея с девушкой по имени Александра, которая готова ему родить малыша, однако согласился ли герой, осталось за кадром.
Со своим братом Владимиром и его детьми Сергей не общается так часто и близко, как ему хотелось бы, причиной тому — слишком разные интересы. Во время программы родственники договорились, что попытаются наладить контакт.
Соседов также со слезами на глазах вспомнил своего отца. Мужчина скончался от рака легких. Сергей сообщил, что у отца слишком поздно обнаружили болезнь, поэтому последние месяцы его жизни были очень тяжелыми. К слову, и у критика не все в порядке со здоровьем: у него нашлись кисты в почках, что может быть опасно.
А вот свой главный секрет Сергей Соседов не стал раскрывать, посчитав, что и так был очень откровенен с Лерой Кудрявцевой.
Обожаю Соседова смотреть слушать умный мужик и правду матку режет и про Пугачеву на все сто прав!!!!!
Он спит в холодильнике что ли с Заратьяном на пару, с Жрнестом Мацкявичусом как там его, дядька. 50 лет-выглядят на 10-15 лет моложе, специально рассматривала нго лицо, кожу, шею- нет тех возрастных изменений, кот у большинства. Вышли одноклассницы его- мама дорогая, бабушки! Онина из фоне пацан
Он спит в холодильнике что ли с Заратьяном на пару, с Жрнестом Мацкявичусом как там его, дядька. 50 лет-выглядят на 10-15 лет моложе, специально рассматривала нго лицо, кожу, шею- нет тех возрастных изменений, кот у большинства. Вышли одноклассницы его- мама дорогая, бабушки! Онина из фоне пацан
После этой передачи для меня он открылся с другой стороны.. Сколько печали в его глазах.. Такой скромный и в то же время искренний.. Не боится сказать правду, какой бы горькой она не была. Сергей, Вы замечательный человек!
Почему жизнь хороших людей печальна одиночество и тд
Была недавно программа,где Сергей рассказывал.что долго собирал деньги себе на отдельную квартиру,хотел купить однокомнатную в центре,собрал 11 млн,но деньги пропали в каком-то банке.
Какой милый человек! Тонкий, интеллигентный. Отрада души была его слушать. Хотела, чтобы передача никогда не заканчивалась. Куда пропали такие люди как Сергей? И кого мы видим и слушаем сейчас на ТВ? Эх
Про Пугачеву все верно. Уж лучше не петь совсем, чем петь так ужасно. Да она говорить даже толком не может, голос хриплый и трескучий.
он очень проницательный человек.
Про Пугачеву все верно. Уж лучше не петь совсем, чем петь так ужасно. Да она говорить даже толком не может, голос хриплый и трескучий.
Пугачева легенда! Величайшее явление Советской поп культуры! А кто такой Соседов чтобы осуждать ее хоть в профессиональном хоть в личном плане? И какое право он имеет хотеть ребёнка?? Он же женщин ненавидит ))