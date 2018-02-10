На днях 16-летняя Екатерина Старшова опубликовала в Инстаграме фото в роскошном наряде. Фолловеры были крайне удивлены этому кадру, ведь на нем звезда «Папиных дочек» позирует в окружении свадебных платьев. Пользователи Сети тут же принялись выдвигать теории на тему того, к какому же важному событию готовится девушка.

1 2 3 ... 13 Пользователи Сети обсуждают свежий кадр Екатерины Старшовой в роскошном платье

После завершения съемок сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова не стала дальше строить карьеру актрисы. Девушка с головой ушла в учебу и фигурное катание. Старшова предпочитает не общаться с журналистами, но у поклонников есть способ узнавать о жизни своей любимицы: Екатерина довольно активно ведет Инстаграм.



На днях знаменитость выложила в соцсеть снимок в эффектном наряде, чем и заинтриговала подписчиков. Ведь платье Старшовой напоминает свадебное. Фото вызвало у фолловеров Екатерины массу вопросов.

«Ты замуж собралась?», « А кто жених?», «Замуж выходишь?», «Это намек?», — прокомментировали снимок интернет-пользователи. «Ты замуж собралась?», « А кто жених?», «Замуж выходишь?», «Это намек?», — прокомментировали снимок интернет-пользователи.

Некоторые подписчики посчитали, что Старшовой рано связывать себя узами брака. Многие фолловеры отметили, что фото черно-белое, поэтому платье может быть любого цвета. Одни пользователи Сети также предположили, что Екатерина решила пошутить. Другие пришли к мнению, что девушка готовится к школьному празднику.