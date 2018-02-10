После завершения съемок сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова не стала дальше строить карьеру актрисы. Девушка с головой ушла в учебу и фигурное катание. Старшова предпочитает не общаться с журналистами, но у поклонников есть способ узнавать о жизни своей любимицы: Екатерина довольно активно ведет Инстаграм.
На днях знаменитость выложила в соцсеть снимок в эффектном наряде, чем и заинтриговала подписчиков. Ведь платье Старшовой напоминает свадебное. Фото вызвало у фолловеров Екатерины массу вопросов.
Некоторые подписчики посчитали, что Старшовой рано связывать себя узами брака. Многие фолловеры отметили, что фото черно-белое, поэтому платье может быть любого цвета. Одни пользователи Сети также предположили, что Екатерина решила пошутить. Другие пришли к мнению, что девушка готовится к школьному празднику.
выпускной и ты в красивом платьице и тебе вот вот 17 лет))