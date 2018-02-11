11 февраля 31-летняя Елена Перминова опубликовала в инстаграм-историях свежий кадр. Фолловеры, глядя на фото, изумились, ведь на снимке у модели заметен округлившийся живот. Некоторые поклонники предположили, что знаменитость находится в положении.

Елена Перминова вместе с супругом Александром Лебедевым воспитывает троих детей: Никиту, Егора и Арину. Знаменитая модель не скрывает наследников от общественности, часто публикуя в Инстаграме их фото. Модель довольно подробно делится с подписчиками и деталями своей жизни.



На днях Перминова опубликовала в инстаграм-историях свежий снимок. В кадре Елена позирует с округлившимся животом. Интернет-пользователи тут же принялись строить теории о том, что означает это фото. Многие поклонники пришли к выводу, что модель ждет ребенка.

«Еще один малыш на подходе», «Вы беременны?», «Поздравляю, супермама!» — прокомментировали подписчики один из свежих снимков Елены. «Еще один малыш на подходе», «Вы беременны?», «Поздравляю, супермама!» — прокомментировали подписчики один из свежих снимков Елены.

Одни пользователи Сети посчитали, что Перминова ждет двойню, так как она разместила на фото эмодзи в виде двух ягод вишни. К тому же модель не раз признавалась, что хочет большую семью. Другие не поверили в то, что знаменитость находится в положении. Ведь на последних фото в соцсети Елена выглядит абсолютно стройной. Некоторые фолловеры пришли к выводу, что модель объелась и ради шутки решила надуть живот. Пока Перминова не прокомментирует этот кадр, поклонникам остается лишь гадать.