11.02.2018
11 февраля 31-летняя Елена Перминова опубликовала в инстаграм-историях свежий кадр. Фолловеры, глядя на фото, изумились, ведь на снимке у модели заметен округлившийся живот. Некоторые поклонники предположили, что знаменитость находится в положении. 
  • Елена Перминова
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    Интернет-пользователи предположили, что Елена Перминова беременна 

Елена Перминова вместе с супругом Александром Лебедевым воспитывает троих детей: Никиту, Егора и Арину. Знаменитая модель не скрывает наследников от общественности, часто публикуя в Инстаграме их фото. Модель довольно подробно делится с подписчиками и деталями своей жизни.

На днях Перминова опубликовала в инстаграм-историях свежий снимок. В кадре Елена позирует с округлившимся животом. Интернет-пользователи тут же принялись строить теории о том, что означает это фото. Многие поклонники пришли к выводу, что модель ждет ребенка.

«Еще один малыш на подходе», «Вы беременны?», «Поздравляю, супермама!» — прокомментировали подписчики один из свежих снимков Елены.

Одни пользователи Сети посчитали, что Перминова ждет двойню, так как она разместила на фото эмодзи в виде двух ягод вишни. К тому же модель не раз признавалась, что хочет большую семью. Другие не поверили в то, что знаменитость находится в положении. Ведь на последних фото в соцсети Елена выглядит абсолютно стройной. Некоторые фолловеры пришли к выводу, что модель объелась и ради шутки решила надуть живот. Пока Перминова не прокомментирует этот кадр, поклонникам остается лишь гадать.  

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