Елена Перминова вместе с супругом Александром Лебедевым воспитывает троих детей: Никиту, Егора и Арину. Знаменитая модель не скрывает наследников от общественности, часто публикуя в Инстаграме их фото. Модель довольно подробно делится с подписчиками и деталями своей жизни.
На днях Перминова опубликовала в инстаграм-историях свежий снимок. В кадре Елена позирует с округлившимся животом. Интернет-пользователи тут же принялись строить теории о том, что означает это фото. Многие поклонники пришли к выводу, что модель ждет ребенка.
Одни пользователи Сети посчитали, что Перминова ждет двойню, так как она разместила на фото эмодзи в виде двух ягод вишни. К тому же модель не раз признавалась, что хочет большую семью. Другие не поверили в то, что знаменитость находится в положении. Ведь на последних фото в соцсети Елена выглядит абсолютно стройной. Некоторые фолловеры пришли к выводу, что модель объелась и ради шутки решила надуть живот. Пока Перминова не прокомментирует этот кадр, поклонникам остается лишь гадать.
Честно говоря, это ужасно выглядит. Как инопланетянин какой-то.
Ножки как спички
вот все же плодовитость не зависит от комплекции, широких бедер, веса... а помните как нас учили? мол худая не выносит, и вообще не может забеременеть
А что ей делать то еще? На работу пойти?)))))))))
Хорошо, если так! У нее очень красивые дети. Еще если при этом родители могут многое им дать, можно рожать еще..
вот все же плодовитость не зависит от комплекции, широких бедер, веса... а помните как нас учили? мол худая не выносит, и вообще не может забеременеть
Хорошо, если так! У нее очень красивые дети. Еще если при этом родители могут многое им дать, можно рожать еще..
Неприятная тетка Рожает потому что во Франции пособие на детей хорошее
Будущая Цыганова.
Невероятно красивая дочка у нее. Ангелочек.