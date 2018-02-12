12.02.2018
12 февраля российские СМИ сообщили о том, что не стало актера Дмитрия Соловьева. По предварительным данным, он умер из-за осложнений после перенесенного гриппа.
  • Дмитрий Соловьев
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    Актер Дмитрий Соловьев скончался на 44-м году жизни 

Утром 12 февраля стало известно, что скончался знаменитый актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева. Информацию о смерти артиста подтвердила его мачеха Татьяна Друбич. «Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — сказала она журналисту портала ФАН

Актриса Ольга Сидорова, которая снималась с Дмитрием в ленте «Нежный возраст», рассказала «Пятому каналу», что он скончался от панкреатита, который мог начаться после перенесенного гриппа. Однако официальная причина смерти пока не названа. 

Прощание с Соловьевым состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Woman.ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Соловьева. 

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