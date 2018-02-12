Утром 12 февраля стало известно, что скончался знаменитый актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева. Информацию о смерти артиста подтвердила его мачеха Татьяна Друбич. «Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — сказала она журналисту портала ФАН.
Актриса Ольга Сидорова, которая снималась с Дмитрием в ленте «Нежный возраст», рассказала «Пятому каналу», что он скончался от панкреатита, который мог начаться после перенесенного гриппа. Однако официальная причина смерти пока не названа.
Прощание с Соловьевым состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Woman.ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Соловьева.
Скончался 43-летний актер Дмитрий Соловьев, сын прославленного режиссера
Утром 12 февраля стало известно, что скончался знаменитый актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева. Информацию о смерти артиста подтвердила его мачеха Татьяна Друбич. «Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — сказала она журналисту портала ФАН.
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Про Олега Яковлева из Иванушек тоже сначала писали, что он от воспаления легких умер, ага. А про Марьянова писали, что к нему скорая не пожелала приехать и многие верили. А про сына Безруковой, что диабет у него разыгрался, а инсулина под рукой не оказалось . Пока вскрытия не было, и нет официального диагноза, не надо причины нереальные сочинять. Некрасиво это. А так, конечно, сочувствую родственникам.
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