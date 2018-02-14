Для большинства из нас День всех влюбленных — романтический праздник, который мы проводим в компании любимых людей. Но у этой даты есть и темная сторона. Сегодня мы расскажем о тех, для кого День святого Валентина стал кровавым праздником.

1 2 3 ... 20 Пол Дайсон удушил свою подругу Джоанну в День всех влюбленных

Обилие сердечек, цветов и всеобщие признания в любви — традиционная атмосфера Дня всех влюбленных, особенно на Западе. Но по трагической случайности в этот день случилось немало убийств, которые потрясли весь мир.



Убийство на бытовой почве

Вечером 14 февраля 2005 года 30-летний Пол Дайсон из Кингстон-апон-Халла заявил о пропаже своей подруги, 22-летней Джоанн Нельсон. По федеральным каналам даже пустили ролик, в котором просили неравнодушных о помощи в поисках. На видео Пол плакал и умолял каждого, кто знает о ней хоть что-то, сообщить ему, и молился о ее возвращении домой.

Но Пол оказался лжецом: в беседе с другом он похвастался, что задушил Джоанну накануне вечером, 13 февраля. Молодые люди поругались, как говорится, на бытовой почве, и мужчина в порыве ненависти лишил подругу жизни. После этого он вывез труп из города и выкинул в канаву в Малтоне. Останки Джоанны были обнаружены спустя месяц после трагедии.



Друг убийцы не стал покрывать его, и вскоре о преступлении знало все ближайшее окружение Пола. В полицию заявила его мать, после чего его задержали. Полицейские обнаружили на руках лицемерного убийцы царапины — видимо, Джоанна отбивалась от него перед смертью.



В ноябре 2005 Пола Дайсона приговорили к пожизненному заключению.



Убийство в ванной

Самой известной «валентиновой» трагедией считается гибель модели Реэвы Стинкамп в 2013 году. Ее застрелил бойфренд, южноафриканский спортсмен-паралимпиец Оскар Писториус. Тогда он в отчаянии твердил, что думал, что в жилище залезли грабители, и выпустил обойму из пистолета прямо в дверь ванной, за которой находилась его девушка. 31-летний спортсмен, которого прозвали Bladerunner из-за протезов обоих ног, якобы просто защищал их дом в Претории. В 2014 году его осудили на пять лет за непредумышленное убийство, но затем Верховный апелляционный суд Южной Африки пересмотрел меру его наказания, отправив Писториуса за решетку на 13 лет. Против него были все улики: следственная экспертиза показала, что девушка стояла за дверью, будто прячась от спортсмена, а сам Писториус явно не был разбужен грабителем, а бодрствовал — об этом говорили протезы, которые он успел надеть.



Доктор Смерть

Брак доктора Джона Хэмилтона, одаренного акушера-гинеколога из Оклахома-сити, с его женой Сьюзан все считали образцовым. Пока в День всех влюбленных в 2001 году полицейские не обнаружили его супругу мертвой в луже крови. В службу спасения позвонил сам Хэмилтон, перед этим хладнокровно задушив Сьюзан. Врач уверял, что, вернувшись домой, нашел жену на полу мертвой, но улики этого дела говорили против него.



Полицейские узнали, что у Сьюзан был роман на стороне, и она собиралась уходить от Джона. Кроме того, на манжете его рубашки и руле его машины были обнаружены брызги ее крови. Джона Хэмилтона признали виновным, но под стражу не заключили — он до сих пор пытается обжаловать приговор.

Резня в День святого Валентина

Эту трагедию точно не назовешь «любовной». В конце тридцатых в Чикаго свирепствовала банда Аль Капоне, самого известного гангстера всех времен. Именно 14 февраля 1929 года выбрали его люди, чтобы уничтожить противоборствующую группировку Морана, членов которой называли «багс», то есть «клопы». Семерых участников банды завели в гараж вблизи Норт-Кларк-стрит в Чикаго, повернули лицом к стене и расстреляли практически в упор.



В криминалистике это случай знают как «Резня в День святого Валентина». Расследовать преступление мешали политики и полицейские, которые были повязаны в преступном бизнесе Аль Капоне.