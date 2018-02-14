С самого утра 13 февраля Стефания Маликова начала получать поздравления с 18-м днем рождения. Вечером именинница отправилась в ресторан «Большой» в центре Москвы, где состоялось пышное торжество.
Поклонники дочери известного музыканта весь день гадали, в каком платье она собирается отметить день рождения. Многие были уверены, что Стефания отдаст предпочтение черному наряду Elie Saab, который она продемонстрировала в своем Инстаграме накануне совершеннолетия. Однако, как мы и думали, это был всего-навсего обманный маневр. Впрочем, настоящий праздничный образ Маликовой оказался не менее эффектным — в ресторан девушка приехала в зеленом мини-платье Saint Laurent с бантом.
Аутфит Стефании получится смелым и по-молодежному дерзким — лично нам творение французской марки понравилось куда больше, чем платье Elie Saab — последнее скорее подошло бы более взрослой женщине. А что думаете вы?
Почемуто вызывает отвратительное ощущение, что она, что все семейство!
я думала ей уже 30