13 февраля Стефания Маликова с размахом отпраздновала свое совершеннолетие. Торжественный ужин в честь этого события был организован в одном из столичных ресторанов, а сама виновница торжества блистала в коротком платье именитого дизайнера.

С самого утра 13 февраля Стефания Маликова начала получать поздравления с 18-м днем рождения. Вечером именинница отправилась в ресторан «Большой» в центре Москвы, где состоялось пышное торжество.

На мероприятии присутствовали родители Маликовой, а также самые близкие друзья и родственники. На мероприятии присутствовали родители Маликовой, а также самые близкие друзья и родственники.

Поклонники дочери известного музыканта весь день гадали, в каком платье она собирается отметить день рождения. Многие были уверены, что Стефания отдаст предпочтение черному наряду Elie Saab, который она продемонстрировала в своем Инстаграме накануне совершеннолетия. Однако, как мы и думали, это был всего-навсего обманный маневр. Впрочем, настоящий праздничный образ Маликовой оказался не менее эффектным — в ресторан девушка приехала в зеленом мини-платье Saint Laurent с бантом.



Аутфит Стефании получится смелым и по-молодежному дерзким — лично нам творение французской марки понравилось куда больше, чем платье Elie Saab — последнее скорее подошло бы более взрослой женщине. А что думаете вы?