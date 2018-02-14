С момента гибели леди Ди прошло уже больше 20 лет, но ее трагическая история до сих пор вызывает живейший интерес у множества поклонников.

1 2 3 ... 14 Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, рассказал новые детали из ее жизни

Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, был одним из тех немногих людей, которым она доверяла. Откровения Королевы сердец легли в основу нашумевшей книги, которую Баррел написал после ее смерти.



На днях в передаче «Я знаменитость» Пол поведал о том, что у Дианы были непростые отношения с матерью. В 1969 году родители будущей принцессы развелись, а через несколько месяцев Фрэнсис вышла замуж бизнесмена Питера Шэнда Кидда.

«Диана всегда винила себя в том, что мама ушла из семьи. Вот тогда-то у нее началась анорексия. Она страдала от этого всю жизнь», — сообщил Баррел. «Диана всегда винила себя в том, что мама ушла из семьи. Вот тогда-то у нее началась анорексия. Она страдала от этого всю жизнь», — сообщил Баррел.

Пол отметил, что в конце концов принцесса сумела простить родительницу. Однако Диану расстраивал тот факт, что Фрэнсис заставляла дочь ходить с ней по дорогим ресторанам и считала, что для поддержания отношений этого вполне достаточно. По мнению Баррела, Шэнд Кидд трудно было назвать хорошей матерью. И с ним сложно не согласиться...

