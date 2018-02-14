Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, был одним из тех немногих людей, которым она доверяла. Откровения Королевы сердец легли в основу нашумевшей книги, которую Баррел написал после ее смерти.
На днях в передаче «Я знаменитость» Пол поведал о том, что у Дианы были непростые отношения с матерью. В 1969 году родители будущей принцессы развелись, а через несколько месяцев Фрэнсис вышла замуж бизнесмена Питера Шэнда Кидда.
Пол отметил, что в конце концов принцесса сумела простить родительницу. Однако Диану расстраивал тот факт, что Фрэнсис заставляла дочь ходить с ней по дорогим ресторанам и считала, что для поддержания отношений этого вполне достаточно. По мнению Баррела, Шэнд Кидд трудно было назвать хорошей матерью. И с ним сложно не согласиться...
А где тут анорексия? Вполне себе фактурная женщина была.
Диане не с кого было брать пример хорошей матери,знаю по себе.Меня бросили оба родителя в 8 месяцев и я своих девочек растила как могла,а сейчас вижу море ошибок ,за что иногда себя виню.
Статья ни о чем
Баррел решил в очередной раз пропиариться на памяти Дианы
Еще в детстве читала, что у нее была булимия -- объедалась и пальцы в рот. Вполне логично, если позднее развилась анорексия. Позже нашла версию, что такие проблемы у женщин, у которых сложные отношения с матерью. Дамы, будьте добры к своим дочерям, большего и не надо.
Шэнд Кидд трудно было назвать хорошей матерью.Шен Кид мужчина или женщина? Я нерусская,не могу разобраться.